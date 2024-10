MOVIR apoya a familiares de capturados para comprobar la inocencia

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

El Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) desarrolló una jornada de recolección de arraigos para familias que puedan comprobar el 100% de la inocencia de sus seres queridos capturados por el Régimen de Excepción.

El equipo de abogados y asistentes legales de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC) brindó las asesorías a familiares, para preparar nuevos expedientes de personas que fueron injustamente detenidas bajo el Régimen de Excepción.

Samuel Ramírez, dirigente del MOVIR, explicó que esta actividad surge porque en la Procuraduría General de la República (PGR) a los familiares de los capturados inocentes no le reciben los arraigos, y a los abogados privados no les permiten hacer una defensa efectiva, los paquetes de documentos serán enviados directamente a Casa Presidencial, al comisionado de Derechos Humanos, Andrés Guzmán y el presidente de la República Nayib Bukele.

“Los documentos son enviados para que sean revisados, pues dicen que no hay violaciones a los derechos humanos, ni capturas arbitrarias, pero aquí están estas personas que no tienen antecedentes penales, están los arraigos de buenos trabajadores, estudiantes, vecinos y padres, para que los resuelvan; también casos de personas mal de salud y carta de libertad”, sostuvo.

Según Ramírez, este es el segundo paquete que enviarán, el primero lo están revisando en Casa Presidencial, con lo cual se espera que estas personas queden en libertad al comprobar su inocencia.

Además, indicó que este 31 de octubre solicitarán a la Asamblea Legislativa un fondo para resarcir daños a las víctimas del régimen y las familias afectadas por la violencia de las pandillas, ya que estas personas tienen derecho a que el gobierno les repare, no es posible que utilice el dolor de estas familias solo en campaña electoral, se olvidan que quedaron niños abandonados por los asesinatos de los grupos criminales.

“El gobierno determinará si se otorga una compensación económica o un apoyo de emprendedurismo de proyecto productivo, para que la gente tenga una forma de ganarse la vida sanamente”, recalcó el dirigente de MOVIR.

Sandra Urbina, presentó la documentación para comprobar la inocencia de su hermana detenida el 3 de julio de 2022, los policías se la llevaron enfrente de sus dos hijas, dijeron que solo era para un interrogatorio y pronto regresaría a la casa, ese mismo día fue trasladada a las bartolinas de San Salvador, conocidas como El Penalito y luego al penal de Apanteos, Santa Ana.

“Ella no tiene ninguna vinculación con pandillas, ya tenía ocho años de trabajar en una fábrica de San Marcos, traigo constancia de AFP, sueldo y trabajo, las partidas de nacimiento de sus hijas, antecedentes penales, he ido a la PDDH para que por favor averigüen cómo está de salud, y hasta hoy no han hecho nada”, enfatizó.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...