Monseñor Romero y 50 aniversario consagración de Capilla Divina Providencia

Diseñada por Salvador Choussy padre, con su luminosidad, sus «pañuelos», su sencillez y estilo, pese a su historia no hay fuentes sobre arquitectura salvadoreña que la comenten o exhiban, tratándose de una de las expresiones modernistas más emblemáticas de El Salvador.

Este espacio, es un icono memorial que recibe visitantes de muchas partes, delegaciones , peregrinaciones, y es de servicio, ya que se encuentra también el Hospital Divina Providencia, conocido como Hospitalito, fundado el 30 de enero de 1966, que nació con el fin de dar atención en cuidados paleativos a pacientes con cáncer en etapas avanzadas. Una institución sin fines de lucro, que se sostiene gracias a donativos. Cuenta con un equipo de profesionales quienes atienden a cada paciente y sus familiares con empatía y mística.

Llegamos ahí a finales de junio con mi madre, Blanca Alicia, procedentes del Hospital Rosales, para que se le realizaran los cuidados paleativos. Su cáncer era avanzado y recientemente diagnosticado, fuimos ahí y al llegar fue un oasis, con su jardí­n, con sus atenciones. Estuve en estas gestiones con ella y yo. Somos cuatro hermanos. Mi hermano mayor vino después de muchos años al país, me acompañó, pasaba dia y noche ahi, le tocaba guitarra sus composiciones y cuidaba mucho esos últimos dias, mi otro hermano que vive en Santa Ana también me ayudó, y mi hermana que también vive fuera aterrizó horas antes de su deceso, la esperaba. Mi madre falleció una semana después, la mañana del sábado 6 de julio a las 7:36 a.m.

Estoy muy agradecida con el Hospitalito, por toda su atención y solidaridad para quienes no contamos con recursos. Hay que apoyar de diversas maneras estas labores de las Carmelitas, no hay otro espacio así.

Hoy me enteré que la madre de Ángela, a quien conocí en Hospital Rosales durante estas vueltas de emergencias por nuestras madres, y a quien me encontré poco después de ingresar con mi mamá al Hospitalito, también falleció ahí, la señora Julia. Me lo contó el enfermero Gabo, quien también atendió a mamá. Ángela era de la zona rural de Tecoluca, su madre trabajaba la tierra.

En la Capilla Divina Providencia, Monseñor Romero fue asesinado seis años después de su apertura, el 24 de marzo de 1980, es un lugar que tiene ese escenario de su muerte. Ahí vivió también, siendo él en ese entonces Arzobispo de San Salvador. Un crimen, aún en la impunidad, el cual es siempre necesario pedir investigación, verdad y justicia.