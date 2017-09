MINSAL confirma un caso de meningitis no contagiosa

Gloria Silvia Orellana

“Debemos informarles de manera puntual que tenemos un caso de meningitis en un niño de 10 años, el caso ha sido documentado y diagnosticado por muestra de líquido cefalorraquídeo y otras pruebas químicas de laboratorio”, dijo la ministra de Salud Violeta Menjívar, en reacción a publicaciones de un brote de meningitis, difundidos por algunos medios de comunicación.

La meningitis es una inflamación de los tejidos que recubren el cerebro y la médula espinal, estas membranas se llaman “meninges” y pueden ser afectadas por bacterias, virus, microorganismos u hongos.

La funcionaria agregó que están dando tratamiento al niño, como si adoleciera de una “meningitis bacteriana” y que el paciente ha respondido al tratamiento y se encuentra en una evolución favorable de salud y su situación es estable; pero el Ministerio de Salud se encuentra investigando los contactos del niño para verificar que no existan otros casos.

“La conclusión que tenemos es que, se trata de un caso aislado y no hay indicaciones que confirmen que hay un brote de meningitis en el país y se ha comprobado que no hay otros casos. Como Ministerio de Salud queremos que no exista alarma en la población, se trata de un caso aislado de un niño con meningitis y quiero recordarles que el MINSAL cuenta con un Programa de vacunación exitoso, que ha permitido en los últimos años, que los casos de meningitis en la niñez hayan ido bajando en nuestro país”, manifestó.

A partir del año 2009, el Ministerio de Salud inició, desde el Hospital Bloom, la aplicación de la vacuna contra el neumococo y luego, se pasó a vacunar a toda la niñez luego de cumplir sus primeros 2 meses de vida, luego a los 4 meses y el refuerzo al cumplir su primer año de vida.

“El niño afectado por meningitis tiene 10 años, entonces en el Sistema Público no había vacuna contra el neumococo, pero tampoco se ha comprobado que esta meningitis sea provocada por la bacteria del neumococo. Queremos recordarles a las madres y padres de familia la importancia de la vacunación de sus hijas e hijos”, reiteró.

Los síntomas de la meningitis pueden expresarse en fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez de nuca, vómitos bruscos, somnolencia, pérdida de conciencia, agitaciones, delirios, y convulsiones.

Eduardo Suárez Castaneda, director nacional de Enfermedades Infecciosas del Ministerio de Salud, explicó que el paciente llegó a la Unidad de Salud Familiar por dolor de cabeza y alta temperatura, luego fue referido al Hospital Saldaña por su estado delicado y el estudio del líquido cefalorraquídeo detalló que se trataba de meningitis, pero hasta en los cultivos realizados no existe crecimiento bacteriano.

“No tenemos aún evidencia qué tipo de bacteria está creando el problema por el Haemophilus influenzae; neumococo o meningococo. Al niño se aplicó el tratamiento y ha tenido una evolución satisfactoria, ha mejorado su estado en general, pero aún está en cama, está aislado y está consumiendo sus alimentos”, dijo.

Sobre cómo pudo el niño adquirir la enfermedad, el funcionario afirmó que estos microorganismos alcanzan las estructuras meníngeas que protegen al cerebro, llegan por el torrente sanguíneo, así es que el virus, la bacteria u hongo infecta los tejidos. Esta es una infección grande y delicada que de no atenderse de manera oportuna genera otras complicaciones en el transcurso del desarrollo de la enfermedad y los pacientes son tratados intra-hospitalariamente de principio a fin.

“A estos pacientes aunque mejoren no se les puede dar el alta, al niño se realizaron sus exámenes, que aunque negativos todavía está pendiente de una tomografía para ver la evolución de la enfermedad y verificar si hay riesgos o complicaciones. Para estos casos lo mejor es la prevención a través de la vacunación que están en los esquemas nacionales de vacunación completamente gratis en cualquier establecimiento de salud”, expresó.

En los nueve meses del año 2017, el Ministerio de Salud ha reportado siete casos de meningitis, pero ninguna es de origen “meningococo” que es la más contagiosa, y puede transmitirse por la saliva, secreciones nasales o estornudos. Los otros casos se han presentado: dos en Santa Ana y un caso en los departamentos de Sonsonate, San Miguel, La Paz, Morazán y La Unión.