Ministro cuestiona lentitud legislativa en aprobar fondos para emergencia por COVID-19

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

El ministro de Gobernación, Mario Durán lamentó que los diputados de la Asamblea Legislativa no hayan autorizado al Gobierno salvadoreño gestionar 5 mil millones de dólares para atender la emergencia por el nuevo coronavirus y crear un fondo económico para enfrentar la crisis derivada de la pandemia.

“Es difícil comprender cuáles son las prioridades de los diputados. Estamos en una emergencia mundial por el COVID-19 y ellos siguen dilatando las cosas; esta pandemia la enfrentan todos los países con recursos extraordinarios, por eso es legítima la petición ante la Asamblea Legislativa”, manifestó el ministro.

Durante una entrevista televisiva, Durán dijo que la obtención de fondos es urgente; no solo por las necesidades que debe resolver el Gobierno durante la emergencia provocada por el COVID-19, sino, también, porque los fondos se vuelven más escasos y, por ende, más caros.

“Veíamos ayer (martes) que los diputados ya no iban a sesionar y decretos que urge que sean aprobados van hasta el jueves, como que si 72 horas no importaran en este tema. Necesitamos la autorización pronto, el dinero no se conseguirá de un día para otro y, entre más nos demoremos, más caro será obtener estos recursos”, advirtió.

El Gobierno presentó a la Asamblea Legislativa una primera solicitud para que se le diera autorización para gestionar $2 mil millones; sin embargo, luego envió una segunda petición por $5 mil millones, asegurando que la gravedad de la crisis que provocará la enfermedad requerirá de la gestión de más fondos de los que inicialmente se buscaba.

El funcionario dijo que las dimensiones del daño causado por esta pandemia a la economía local y mundial todavía no se pueden dimensionar en su totalidad, pero que sí se pueden calcular varios escenarios al respecto y el financiamiento tentativo que requiere el país.

“Como Gobierno, tenemos claro que, incluso en el escenario más drástico, más catastrófico por el coronavirus, tenemos que estar listos, por eso es que ya no son $2,000 millones, sino que $5,000 millones”, argumentó Durán

Pero los diputados no aceptaron esa segunda cifra y acordaron autorizar al Gobierno para que gestione la obtención de $2 mil millones, por medio de préstamos bancarios o emisión de títulos valores. Este decreto, sin embargo, no se ha votado en la Asamblea.

“El país está en una situación en la que nosotros no podemos esperar un minuto para resolver los problemas, ya hoy es tarde, ayer era tarde. Parece que están esperando ver un muerto o que vayamos a traer a las personas (cadáveres) para ir a incinerarlas… Para que alguien diga: ok, está sucediendo algo”, dijo el funcionario.

Por otra parte, Durán destacó las medidas tomadas por el Gobierno cuando el coronavirus todavía era un brote epidémico en Wuhan, China, pues de lo contrario, según él, el país estaría actualmente en condiciones similares a las de Italia y España.

“El coronavirus hubiera entrado aquí como si nada y hubiera desbordado el sistema de salud salvadoreño, que dista muchísimo del de España e Italia”, afirmó Durán.

Con la barrera sanitaria que se creó en la fronteras salvadoreñas, evitando con tiempo el ingreso, primero de ciudadanos provenientes de China, luego añadiendo a Corea del Sur, Italia, Irán y España, hasta su cierre total, el país se protegió del ingreso del virus, señaló Durán.