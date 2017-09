Ministra de Salud confirma dos muertes por consumo de mariscos crudos

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

La titular del Ministerio de Salud, Violeta Menjívar confirmó la muerte de dos personas a causa de la bacteria “Vibrio Vulnificus”, producida por el consumo de moluscos y mariscos crudos.

La funcionaria explicó que la bacteria provoca infecciones a través del consumo de mariscos o pescado crudo, la bacteria se puede encontrar en las aguas marinas costeras y estuarios en zonas de climas tropicales y subtropicales que poseen grado moderado de salinidad y temperaturas que usualmente superan 18 centígrados.

“No se trata de muertes o casos que tengan nexo epidemiológico, en el sentido que estemos al frente de un brote, no se trata de eso, es una bacteria de alta incidencia en diferentes partes del mundo”, indicó Menjívar.

Los pacientes con hemocromatosis y anemia hemolítica son un grupo especialmente propensos al desarrollo de la infección por este microorganismo. Otros grupos de riesgo son portadores de enfermedades hepáticas como la cirrosis, la hepatitis B y C; cáncer; VIH; talasemia; anemia aplásica; trasplantados renal o hepático; pacientes de bajo tratamiento inmunosupresor como quimioterapia, corticosteroides, ciclosporina, tacrolimus; pacientes en hemodiálisis; esplenectomizado y diabéticos.

“Se recomienda a estos grupos de riesgos con bajo sistema inmunológico o enfermedades crónicas, no ingerir conchas y ostras, pero de ninguna manera le estamos diciendo a la población que no consuman en general los moluscos, porque no se trata de eso. Esa bacteria está en toditos los moluscos”, enfatizó la titular de Salud.

En la actualidad, el único medio eficaz de prevención es la cocción cuidadosa del pescado y el marisco, sobre todo para la población en riesgo.

Entre los síntomas que se presenta a causa de la bacteria está diarrea, fiebre, escalofríos, hinchazón y enrojecimiento de la piel en los brazos o piernas con ampollas pigmentadas de sangre, baja presión arterial y shock septicémico. La enfermedad, típicamente, se inicia entre uno a tres días después de haber sido expuesto, pero en un pequeño porcentaje de casos sucede siete días después de la exposición.

Las infecciones por Vibrio Vulnificus no son transmisibles directamente de persona a persona, pero se trata de una seria amenaza a la salud de la población.