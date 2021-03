Ministerio de Trabajo inspecciona la Asamblea Legislativa

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Un minuto pasó de las 8 de la mañana, cuando el ministro de Trabajo, Rolando Castro, publicó en su cuenta oficial de Twitter que estaban realizando una inspección en la Asamblea Legislativa, y que supuestamente el presidente Ponce había obstaculizado. “Estamos haciendo una inspección en la Asamblea Legislativa y el presidente de dicho órgano de estado, Mario Ponce, está obstaculizando nuestra inspección, le recuerdo, diputado, que obstruir nuestro trabajo es un acto ilegal. Seguiremos haciendo lo que la ley manda y no daremos marcha atrás”, expresó Castro.

Según detalló el funcionario, estas inspecciones se debieron por la “seguridad ocupacional”, ya que semanas atrás, habrían registrado denuncias en las oficinas del Ministerio de Trabajo, donde expresaban una supuesta irregularidad, ilegalidad y hechos que “rayan con el abuso y corrupción de la Asamblea”. El personal del Ministerio de Trabajo ingresó a diferentes áreas de los edificios legislativos para inspeccionar el qué hacer de la Asamblea, al respecto, el presidente Mario Ponce brindó una conferencia de prensa para sentar postura.

Ponce preguntó cuál era el problema que tenían los inspectores del Ministerio de Trabajo, en relación con la visita que habían hecho a la Asamblea Legislativa a una trabajadora interna de la Asamblea. Ponce puso su celular en el micrófono de la mesa del Salón Centroamérica y reprodujo dos audios; en el que pregunta él y la respuesta de una trabajadora de la Asamblea.

Ponce: “Lic. (apaga micrófono y enciende), me informan algunos medios de comunicación de que el ministro de Trabajo está denunciado de que nosotros no queremos colaborar como Asamblea Legislativa, para el ingreso de sus inspectores y poder verificar algunos procedimientos de cumplimiento en relación al tema de la pandemia, me gustaría que me informara al respecto, por favor”.

Trabajadora: “Presidente buenos días, sí, este día a las 8:26 (a.m) se recibió a representantes del Ministerio de Trabajo acá en el despacho de presidencia. Ellos indicaron que se realizaría una inspección en el marco de la Ley de Prevención de Riesgos, por los que se les mostró toda la apertura en virtud del trabajo, pues es completamente legal, incluso se puso a disposición personal de seguridad de presidencia, a fin de que este aperturara los espacios que ellos necesitaran verificar, según su protocolo de trabajo; estuvieron acompañados además en todo momento del jefe de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional, se fueron más o menos como a las 8:46, y, bueno, satisfechos porque acá no se les mostró en ningún momento ninguna forma de obstáculo, al contrario se les dio toda la colaboración”.

Al quitar el audio, Ponce expresó que “al parecer buscan con quien pelear, ya la campaña pasó y no se puede estar mintiendo a la población”, siendo las últimas palabras sobre este tema, ya que no quiso ahondar más en este.

En otros temas, el presidente Ponce sentó postura sobre la denuncia del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (SITRAL), en el sentido de expresar que habían más de 1,000 plazas fantasmas en el recinto legislativo. Según menciono Ponce, durante la pandemia se emitió un decreto en el cual se estableció que una parte de empleados deberían de trabajar desde sus hogares de manera de teletrabajo, para así evitar contagios de coronavirus, pero ahora que estuvieron retornando, estos se miraban más en la institución.

“Ese tipo de trabajo desde casa se acabó, y nosotros dimos órdenes precisas que todo el personal de esta institución, sin distinción de nadie, se incorporara a su trabajo a partir del primero de marzo, simple y sencillamente no es lo mismo estar viendo hacer fila a un porcentaje de trabajadores indispensables, que ahora que se han incorporado aquellos que estaban en sus casas”, explicó Ponce.

También en este tema, “lo que pueda decir el secretario general del SITRAL, pues simple y sencillamente están las instancias correspondientes para que se investigue este tipo de casos, pero el empleado institucional que por motivos de pandemia lo mandamos a la casa, a ese empleado yo no lo puedo perjudicar, a ese empleado hay que protegerlo porque cumplió una disposición legal”, recalcó.

El presidente Ponce también se refirió al acuerdo de la junta directiva del 10 de febrero del año 2020, pero puesto en marcha en marzo de este año, para que un listado de empleados que trabajaban en fracciones legislativas pasara al área institucional.

Ponce dijo que en ese tema “no hay ninguna ilegalidad”, porque acordaron ordenar la institución. Básicamente Ponce ejemplificó que el empleado institucional, a parte de prestar los servicios a un grupo parlamentario, tiene que hacer una función institucional y “fue una decisión correcta y no la estamos tomando ahorita después de una elección, por lo tanto, no sé dónde está el morbo”, finalizó.