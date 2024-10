MINED despide a Idalia Zúniga, secretaria general del FMS

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Dos días después de la “marcha blanca” donde participaron sindicatos de salud y educación, la secretaria general del Frente Magisterial Salvadoreño (FMS), Idalia Zúniga, fue convocada a una reunión donde le notificaron su despido como docente nivel dos en Complejo Educativo República del Perú, Mejicanos, San Salvador.

“Se procede a informarle a la licenciada Zúniga que el motivo de la reunión es el de comunicarle que, dentro del proceso de reestructuración del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, se ha valorado que la plaza de docente nivel dos que ostenta, ya no es necesaria para el servicio público, por lo que, se ha decidido suprimirla a partir de este día veintiuno de octubre del corriente año”, dice la notificación del despido.

Zúniga fue convocada por Ronal Monterrosa Rivera, director Departamental de Educación, de San Salvador, luego de participar en la marcha donde los sindicatos y movimientos populares mostraron su rechazo al presupuesto 2025, que congela los escalafones a los empleados de educación y salud.

En agosto de 2024, la secretaria del FMS fue destituida de su cargo como directora de la Escuela República del Perú, de forma arbitraria, debido a supuestas auditorías no presentadas, en ese momento, aseguró que el gobierno ha emprendido una campaña de acoso contra los directores.

El pasado 18 de octubre, un día antes de la marcha, los sindicatos de educación fueron convocados a una reunión con el Ministerio de Educación y la jefa de gabinete, Carolina Recinos, donde se les pidió suspender la actividad a cambio de no congelar el escalafón de educación.

“Dijeron que la condición era desmontar la marcha, que no se asistiera, con la promesa de seguir en reuniones y no congelar el escalafón de educación, no así el de salud, cuatro sindicatos firmaron, yo decidí no firmar y me retiré”, afirmó Zúnica, se convirtió en la única dirigente magisterial en la marcha acompañando a las bases. Y es que en la marcha blanca sólo el FMS representó a los docentes del país, ya que ANDES 21 de Junio, Bases Magisteriales, Docentes Haciendo Historia, Nuevas Ideas Magisterio Salvadoreño, Movimiento Pedagógico Salvadoreño, SIMEDUCO, SINDOPETS y SITADMES acataron la orden del gobierno de no participar.

El despido de Zúniga es en represalia por haber participado en la marcha, y dejar en evidencia que el resto de los dirigentes gremiales fueron “comprados” por el gobierno, tal como ella lo denunció el sábado.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...