Migración persiste e impacta a la sociedad salvadoreña

Celia Medrano, periodista, consultora especialistas en derechos humanos y defensora, manifestó que la movilidad humana salvadoreña continúa y que genera desplazamientos internos y migraciones hacia otros países, y las convenciones internacionales tratan de dar respuestas a este problema.

“Es importante contextualizar el tema de la migración, dado que hay dos procesos mundiales que tienen que ver con América Latina en cuanto a la movilidad humana. La Declaración de Migración de Los Ángeles y el proceso Cartagena+40”, explicó.

El primero, la Declaración de Migración de Los Ángeles, señaló Medrano, pocos días atrás se realizó la “tercera reunión”, convocada por los Estados Unidos, con el tema de “protección, seguridad y dignidad de los migrantes”, que tuvo un “enfoque, independiente”, a otros discursos que buscaron plantear otras visiones, porque al final el eje principal es la de detener la migración.

Segundo, en América del Sur existe otro ámbito paralelo que planteó Celia Medrano, puede complementarse a la Declaración de Migración de Los Ángeles, pero esto dependerá de los organismos internacionales de derechos humanos que conducen a ambos espacios, y es el proceso Cartagena+40.

Cuando la administración Biden- Harris anunció a principios de este mes de junio nuevas medidas contra la migración, prácticamente se trató de la cerrar fronteras y obstaculizar que personas migrantes que crucen la frontera Sur de los Estados Unidos con México no puedan solicitar asilo en territorio estadounidense, comentó.

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no ha dudado en plantear que el gobierno de Estados Unidos restringe el derecho a que los migrantes busquen protección internacional, e instó a las autoridades de los EEUU a reconsiderar este cambio de política y garantizar el derecho a buscar asilo y el principio de no devolución”, acotó Medrano.

En cuanto al “principio de no devolución”, Medrano explicó que se trata de una medida que permite “salvar la vida de las personas migrantes”, luego que al cruzar la frontera de manera irregular las autoridades no podrán “tratarla como delincuente que ha infringido las leyes migratorias” de los EEUU o de cualquier otro país de destino.

“Si yo -he dicho-, he huído de mi país porque mi vida, mi integridad está en riesgo, yo tengo el derecho internacional, la protección internacional que obliga al Estado a iniciar el proceso de mi gestión de asilo en el mismo momento”, señaló la periodista y activista de los derechos humanos.

“Estados Unidos tiene años de estar evadiendo esta responsabilidad internacional y lo que hace es poner en riesgo a cientos de personas, quizás en algunos casos no los deporte o no haya repatriaciones al país de origen, pero en muchas ocasiones acude a convenios de tercer país seguro”, manifestó.

“Llevan a estas personas a localidades que son igual o peor de peligrosas en las condiciones de violencia que están viviendo, y de la cual han huido las personas. Los devuelven a Tijuana o Ciudad Juárez, que son de las ciudades más peligrosas del mundo. Así que el gobierno de los EEUU está violentando el Convenio Internacional, y se lo planteó la CID, en su comunicado del 13 de junio de este año”, sostuvo Medrano.

Elecciones y política migratoria estadounidense

Celia Medrano comentó que en un escenario de elecciones, el aumento de población migrante y el “reclamo fuerte” desde las organizaciones internacionales que trabajan por los derechos de los migrantes, el presidente Biden ha tenido que tratar de minimizar las consecuencias, sobre todo, en este tema, anunciando un “Parole”, que es una excepción que permite a la persona migrante permanecer en Estados Unidos, no obstante su “inadmisibilidad” para entrar o permanecer en ese país.

El Parole es un sistema en donde las personas que se encuentran en situación irregular en los EEUU, pero están casadas con una persona nacionalizada estadounidense -puedan casarse- para regularizar su estatus migratoria ella, hijos, claro, si se encuentran también en los Estados Unidos. El problema con esta medida no se aplica a quienes están tratando de entrar a este país”, indicó.

“La mayoría no puede acogerse a esto, porque hay otro aspecto, las elecciones de noviembre próximo. Entonces, es una medida meramente electoral y al ser una medida ejecutiva puede ser revocada por la nueva o el nuevo presidente de los Estados Unidos, luego de las elecciones”, acotó Medrano.

No obstante, señaló que este “parole” es muy importante porque son cien mil personas de nacionalidad salvadoreñas las que podrían beneficiarse bajo este trámite.

En el caso de que el precandidato Donald Trump obtenga la silla presidencial después de noviembre y que es muy posible, él ya adelantó, y dijo claramente que este tipo de medidas las revocaría de manera inmediata, manifestó Medrano.

Manipulación gubernamental sobre la migración salvadoreña

En cuanto al contexto salvadoreño y las cifras sobre una supuesta baja migratoria de compatriotas a Estados Unidos y otros países de destino, Celia Medrano opinó que “se manipulan los datos de las mismas fuentes -que se consultan-, de funcionarios gubernamentales como la Patrulla Fronteriza, sobre el tema de las detenciones en la frontera.

“Los funcionarios salvadoreños, cuando plantean los datos de la patrulla fronteriza, no sólo manipulan cifras, sino que mienten al hablar que la migración ha disminuido en El Salvador, además, le ponen apellido, cuando aseguran que la migración disminuyó, gracias a las acertadas políticas de seguridad, del régimen de excepción o el Plan Control Territorial”, enfatizó.

Medrano aclara que si bien El Salvador ya no se encuentra en el “top 10” de países de origen del mayor número de migrantes detenidos por la Patrulla Fronteriza en los Estados Unidos, sin embargo, el país está en los primeros lugares del “Top 10” de solicitantes de refugio y asilo, como en México, que pasó del 6to al 4to lugar, en los últimos 3 años.

“Si cuando revisamos los datos de una sola de las fuentes, no es posible hablar que si la migración sube o baja, esto es superficial, el querer plantear esto, partiendo como lo hacen los funcionarios gubernamentales, de los datos de personas migrantes salvadoreñas detenidas en la frontera Sur por la Patrulla Fronteriza, porque los datos dicen otra cosa”, alegó.

“Datos del Banco Central de Reserva nos están diciendo que los ingresos por remesas familiares en El Salvador alcanzaron una cifra histórica de 8 mil millones 181 de dólares. Y que el 93% de estas remesas recibidas durante en el 2023 llegaron desde EEUU, Canadá, España, Italia y Reino Unido”, indicó Medrano.

Otro de los datos consultados por Medrano dan cuenta que en el año 2019 hubo alrededor de 11 mil registros de migrantes detenidos por la Patrulla Fronteriza, mientras que para el 2023, se registró un incremento de 61 mil 515 migrantes detenidos. Mientras, para el año 2022 fueron 97 mil personas y en el 2021 fueron 98 mil, lo que consideró, que en los últimos 5 años de la administración actual el número de migrantes detenidos por la patrulla fronteriza alcanzó 350 mil 294 personas salvadoreñas.

Las solicitudes de asilo y refugio para salvadoreños aumenta

“Con respecto a los números es preocupante. Si hacemos una revisión de 2019 a junio de 2023, encontramos que a nivel mundial en 2019, hubo 41 mil 816 refugiados de origen salvadoreño en todo el mundo. Esto subió en el 2020 a 45 mil 640 refugiados y en 2021 con 52 mil 41 registros, y para el año 2022 llegó a 58 mil 621 y apenas en la mitad del año 2023 este número alcanzó 62 mil 248”, reafirmó.

Estos datos que pertenecen a una investigación sobre migración que realiza Medrano, para Tutela Legal “MJH”, agregó que en el año 2019 no había más de 42 mil refugiados de origen salvadoreño en el mundo y para los primeros seis meses del 2023, esa cifra alcanzó 20 mil más personas, que afirmó eran 62 mil, 248 salvadoreños solicitantes de asilo en todo el mundo.

“Estados Unidos es el país con la mayoría de solicitantes de asilo a escala mundial, según los datos para el 2010 no había más de 3 mil salvadoreños refugiados en los Estados Unidos. Para el 2022, la cifra subió a 32 mil 143 y sólo a la mitad de 2023 subió a 33 mil 831, es decir, sólo la mitad del 2023 superó a la totalidad del año 2022, de refugiados en los Estados Unidos”, sostuvo.

“Y en las solicitudes de asilo de salvadoreños en los Estados Unidos para 2010 no había más que de 319 solicitudes, que incrementó en el año 2022 a 122 mil 700 solicitantes de asilo y para los primeros 6 meses de 2023, las solicitudes fueron de 122 mil 775, la cifra ya alcanzaba la mitad con 115 mil 483 solicitudes”, reiteró.

Celina Medrano consideró que lo importante sobre estas solicitudes de asilo o refugio, significa que las personas pudieron probar de que si regresaban a El Salvador su vida e integridad física y de su familia estaba en riesgo, y que era por dos razones principales, la violencia generalizada y la violencia estatal.

“Prácticamente, desde la actual gestión gubernamental han aumentado las solicitudes y, porque las estadísticas no sólo hablan -me refiero a estadísticas internacionales, que son las que no están declaradas en reserva por 7 años, podemos realizar estos análisis sobre la situación basados en estas datas sobre el tema migratorio”, puntualizó Medrano.

