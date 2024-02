«Me hubiese gustado perder de una manera un poco más digna»: Eric Acuña, técnico de la selección femenina 

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

La selección femenina de El Salvador cayó por goleada de 6 a 0 ante Canadá, la noche del jueves, en el debut que marcó la histórica participación del combinado nacional en la primera edición de la Copa Oro W. El técnico salvadoreño Erick Acuña dijo que no lo vio como un aspecto negativo, sino como un resultado que ayudará al equipo a volverse más fuerte y a familiarizarse con equipos como las canadienses que destacan en el top 10 en el ranking global.

“Estamos jugando con un equipo bien importante, no me gusta cómo se perdió, por supuesto, me hubiese gustado perder de una manera un poco más digna, jugando mejor, al final no me importaban los goles, quería ver que mi equipo perdiera el miedo de jugar con cualquiera, pero, no se pudo todavía, simple y sencillamente hay que seguir trabajando”, manifestó.

El equipo cayó por goleada en el encuentro debut, por goles de Cloé Lacasse (3’), Jordyn Huitema (24’), Adriana León (28’, 59’ P), Kadeisha Buchanan (62’), Olivia Smith (86’), en un partido dónde el combinado canadiense tuvo total control del balón y el terreno de juego.