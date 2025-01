MDCT denuncia despido de 3,500 empleados públicos

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

El Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT) brindó asesoría a los empleados públicos despedidos en la zona oriental del país, de las 11,200 plazas suprimidas que contempla el presupuesto 2025 presentado en septiembre del año pasado, 3,500 personas ya fueron notificados que su puesto ha sido cesado.

Héctor Rodríguez, dirigente del MDCT, dijo que el ministro de Hacienda de manera ilegal incluyó el recorte de casi 11, 200 plazas en la Ley de Salarios, sin tener las atribuciones que le competen para la supresión de estos puestos de trabajo, por ello, durante el primer trimestre de 2025 seguirán los recortes del resto de las plazas que están pendientes de notificar.

Explicó que estos cerca de 11,200 supresión de plazas son aparte de las personas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y otras instituciones, quienes han sido obligadas al retiro por haber llegado a la edad de jubilación, con esa medida la cantidad de despedidos se incrementará.

“Hay compañeros que estando en sus jornadas laborales después de la marcha del 19 de octubre, fueron notificados de su despido, desde esa fecha hasta diciembre de 2024, llevamos 3,500 despidos, aunque estemos escondidos como trabajadores, la lista negra ya existe, es decir, nos van a despedir sí o sí, el llamado es a los trabajadores a que no guardemos silencio y no nos escondamos”, aseguró Rodríguez.

Asimismo, enfatizó que todo trabajador tiene derecho a audiencia, la defensa y debido proceso, sin embargo, hoy están siendo violentados por el “régimen inconstitucional” de Nayib Bukele, por lo cual, el MDCT además de hacer la denuncia por estas vulneraciones también ha salido a las calles, a demandar otros derechos que son conquistas de la clase trabajadora.

Silvia Navarrete, secretaria general del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (SITRASALUD), lamentó que el gobierno de Nayib Bukele, toma en cuenta para reducir estos gastos solamente a los trabajadores, suprimiendo plazas y recortar el presupuesto de las instituciones que prestan servicios a la población, cuando podría aplicar otras medidas que afecten menos a la población salvadoreña.

“Todo esto que está sucediendo no es una cuestión que va a durar nada más unos cuantos meses o días, estamos inmersos en esta situación debido al proceso de ajuste estructural y financiero, que están exigiendo los financieros internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que han puesto condiciones a los gobiernos, en este caso a El Salvador para seguir financiando préstamos”, afirmó.

Reiteró que el MDCT está apoyando a todos los trabajadores dispuestos a dar la batalla para defender sus derechos, por ello, han unido esfuerzos con otras instituciones para asesorar a las víctimas de las violaciones a su derecho constitucional del trabajo.

“Vale la pena dar la batalla, hacemos valer nuestros derechos y la Constitución, que no sea una letra muerta, tenemos que darle vida, tenemos que seguir adelante y luchar, no desanimarse porque estos procesos no son de días o semanas, pueden durar meses o años, pero igual es la única forma de que nosotros hagamos valer nuestros derechos”, agregó Navarrete.

Libertad sindical ISDEMU

El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (USTTISDEMU) denunció el abuso cometido por Servicios Generales y Talento Humano del ISDEMU, al retirar el distintivo del local sindical sin ninguna comunicación ni consulta con la secretaria general.

“Nos están amenazando con desalojar nuestras pertenencias sindicales, bajo el supuesto que necesitan el espacio cuando ahora hay suficientes espacios libres en el edificio central con tanta gente despedida y unidades desaparecidas, por lo que es con la intención antisindical”, publicó USTTISDEMU.

Externó que el pasado 23 de diciembre la secretaria general consultó al asesor estratégico, Camilo Remberto Nolasco, sobre el uso del local y manifestó no haber inconveniente para que los bienes estuvieran en dicho lugar, y se continuara utilizando, sin embargo, hoy, resulta no ser cierto.

USTTISDEMU responsabilizó a la Dirección Administrativa y Financiera conducida por José Miguel Santana, de la pérdida, extravío o daño de documentos y bienes sindicales. A la vez, exigió el cese de esta coacción sindical por parte de la sub directora de Atención Especializada, a quien el sindicato incluso denunció ante su despacho y otras jefaturas, pero continúa en el mismo cargo, ejerciendo violencia laboral y hoy con mayor conducta antisindical.

