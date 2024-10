Más de 4 mil salvadoreños piden asilo a México en 2024

Alma Vilches

La periodista, investigadora y consultora Celia Medrano manifestó que, al cierre de agosto de este año, 52,395 personas migrantes solicitaron la condición de refugiados en México, de ese total, 4,182 son salvadoreños.

Medrano agregó que, del año 2022 al primer semestre del 2024, hay un aumento de salvadoreños solicitando asilo en Estados Unidos, así como el número de salvadoreños a quienes le son reconocidas y aceptadas sus peticiones de asilo, mucho más que hondureños.

“A nivel de solicitantes de asilo de origen salvadoreño en todo el mundo, el principal país de destino de estas solicitudes para los salvadoreños es los Estados Unidos, tanto en solicitudes interpuestas cada año como en solicitudes aceptadas”, explicó durante el espacio televisivo Encuentro con Julio Villagrán.

Medrano reiteró que la solicitud de asilo está vinculada con el tema de seguridad de las personas, sin embargo, no se conoce el número exacto de quienes piden asilo debido al Régimen de Excepción en El Salvador, aunque es alta la cifra, porque argumentan que hay una situación de persecución generalizada, violencia estatal y eso les impide regresar.

“Se puede solicitar asilo si logro demostrar de que mi vida e integridad está en riesgo si regreso a El Salvador, las solicitudes de asilo estarían vinculadas con algún tipo de violencia, no puedo solicitar asilo planteando que necesito trabajo en otro país porque no encuentro en El Salvador”, indicó.

Por ejemplo, pueden solicitar asilo las personas que argumenta sus casos sobre violencia basada en género, una mujer maltratada por su pareja y no encuentra en El Salvador las instancias estatales que estén en función de garantizarle sus derechos y mucho menos protegerla, es algo que está sucediendo en El Salvador.

Cada vez es más difícil que las autoridades policiales tomen denuncias de mujeres quienes piden algún tipo de protección o medida cautelar, por violencia intrafamiliar basada en género, les argumentan en la PNC que sólo están recibiendo casos que tengan relación con el Régimen de Excepción, ni siquiera están calificando los registros y no plantean como debería ser el fenómeno de feminicidios.

La investigadora agregó que actualmente en el país no hay independencia judicial ni la garantía de un juicio justo, no importa si la persona es inocente o no, por ello, comienzan a irse, es lo que se conoce como violencia del Estado o violencia de actores estatales.

Según la norma internacional, para otorgarle asilo a una persona, no debe haber estado vinculado con delitos, crímenes o hechos graves. Tanto en México como en Estados Unidos es alto el número de solicitudes aceptadas, lo cual, indica que las autoridades de ambos países han analizado el caso y consideran que el argumento es fundamentado.

Con lo anterior, Medrano descarta que quienes están pidiendo asilo estén huyendo de la justicia salvadoreña.

