Mandamientos de Dios están encaminados sobre el trato de Dios y amar al prójimo

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El padre Nelson Menjivar de la parroquia San José de la Montaña presidió la homilía de este domingo en la Cripta de Catedral Metropolitana de San Salvador, en su intervención recordó los principales mandamientos que Dios ha hecho con su iglesia, algunos, dijo, están dedicados al trato que tiene el hombre directamente con Dios y otros con amar al prójimo.

Por ejemplo, dice “amarás a Dios por sobre todas las cosas, honraras su nombre, guardarás el día de precepto para darle culto a Dios”, y el resto, están encaminados a amar al prójimo; “por qué yo, por ejemplo, no voy a robar, porque reconozco que sus bienes le han sido difícil de conseguir y, por lo tanto, se los respeto. Por qué no le voy a quitar la mujer a mi prójimo, porque sé que ellos se han comprometido con un amor tan grande y, por tanto, yo les voy a respetar aquella decisión. Por qué yo no voy a matar a nadie, porque quiero la vida de aquella persona y reconozco que Dios es el único que puede dar y quitar la vida”, ejemplificó el padre.

No obstante, dijo el líder religioso, por la dureza del corazón, aquellos 10 mandamientos empiezan a multiplicarse porque lo que para algunos son cosas obvias para otras no y, por tanto, se fueron especificando en cada cosa, hasta el punto de que la ley se multiplica a 613 mandamientos.