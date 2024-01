Maestros marchan para exigir incremento salarial al GOES

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Cientos de maestros de todo el país se tomaron las calles de San Salvador este viernes para exigir al Ministerio de Educación (MINED) que se les brinde el aumento salarial contemplado en el artículo 33 de la Ley de la Carrera Docente.

Es de contextualizar que dicho artículo menciona que el salario de los educadores “se fijará teniendo en cuenta el cargo, con revisiones periódicas no mayores de tres años”.

Los maestros aglutinados en la Unidad Magisterial Salvadoreña (UMS) informaron que existe una negatividad de los titulares del Ministerio de Educación y del Ministerio de Hacienda, para no abrir la mesa de diálogo y negociación que la Unidad Magisterial Salvadoreña ha solicitado por escrito en reiteradas ocasiones, desde hace más de dos meses.

De hecho, plantearon que no han recibido respuesta hasta la fecha; solamente el ministro, con un delegado de Casa Presidencial, los convocaron a reunión “sin ofrecer absolutamente nada”. Por tal motivo, la Unidad Magisterial Salvadoreña realizó la marcha de manera pacífica para dar a conocer a la comunidad educativa, al pueblo salvadoreño y a la comunidad internacional “el sentir y el descontento de las y los maestros del sistema educativo salvadoreño”; la actividad inició desde la Plaza Gerardo Barrios hasta concluir al Ministerio de Educación.

Jorge Villegas, secretario general de Bases Magisteriales, informó que en la reunión del ministro y con Carolina Recinos ellos expresaban que la UMS representaba solo el 20 % de los docentes, los restantes maestros no están sindicalizados, “pues por este 20 %, ese 80 % recibe los beneficios que este 20 % conquista”, comentó.

La actividad tuvo como objetivo exigir que se cumpla el art. 33 de la Ley de la Carrera Docente, en el sentido de que se les efectúe el incremento salarial que por ley corresponde debido a que, en el año 2022, tenía que presupuestarse dicho incremento para hacerse efectivo en el año 2023, el cual se irrespeta y, según el presupuesto aprobado el 22 de diciembre 2023, tampoco va presupuestado en el presente año, por lo que se violenta por segundo año consecutivo el art. 33 de la ley.

Villegas sostuvo que “en El Salvador, el dinero se despilfarra en otras cosas, y no valoran ni cumplen con lo que la ley manda”. Por lo cual, “la lucha apenas comienza, esperamos que el 2 de febrero nos tenga una respuesta y si no, habrá acciones de presión de parte de la UMS. Hemos venido (al MINED) a garantizar al Gobierno que el maestro no descansará en su lucha organizativa hasta haber cumplido lo que manda el artículo 33”.

“Como Unidad Magisterial Salvadoreña hacemos una reflexión -la educación es el medio por el cual las sociedades se desarrollan, pero para ello se debe de invertir para tener un sistema educativo público, gratuito y de calidad para tener generaciones con la capacidad académica y tecnológica que exigen los nuevos tiempos-, por tal motivo debemos señalar que el responsable de alcanzar el éxito en el proceso de enseñanza-aprendizaje somos los docentes quienes debemos ser tratados con dignidad y respeto por los gobiernos en turno”, dijo la UMS en su posicionamiento.

En tal sentido, planteó el colectivo, cada maestro es un profesional de la educación, por lo tanto, debe tener una remuneración salarial que lo dignifique y pueda de esta manera enfrentar los costos de la canasta básica, que dicho sea de paso en la actualidad es bastante elevada.

“Esperamos que con esta acción se nos vuelva a llamar a la mesa de diálogo y negociación, para que nos hagan una propuesta concreta de aumento salarial para el magisterio salvadoreño”, concluyó la UMS.