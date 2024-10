Los trabajadores no somos la grasa del Estado, dice SITRASALUD

Alma Vilches

Ante el anuncio que para 2025 existe un recorte presupuestario y se congelan los escalafones en las diferentes instituciones de gobierno, la secretaria general del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (SITRASALUD, Silvia Navarrete, aseguró que esta prestación es una conquista de los empleados a través de años de lucha.

La dirigente gremial dijo que se ha cuestionado mucho el sueldo de los trabajadores de salud, sin embargo, hay una gran cantidad de plazas en donde el salario base no llega ni siquiera al salario mínimo, por ejemplo, el puesto de secretaria II tiene un salario de $340.58 y el máximo con escalafón es de $2,310.91 pero hasta ahora no ha existido ninguna trabajadora con esa plaza que alcance dicho salario aun teniendo más de 20 o 30 años de estar laborando.

“Los trabajadores no somos la grasa del Estado, hay funcionarios de gobierno con salarios onerosos que no se comparan con los de un trabajador de salud, porque estamos partiendo de un salario base que ni siquiera llega al salario mínimo”, sostuvo la dirigente sindical.

Sin embargo, en el nivel central hay personas contratadas solamente porque tienen privilegios políticos, altos funcionarios de gobierno los recomiendan y comienzan ganando el “salario máximo con escalafón”, pero también le siguen aplicando escalafón, es donde está la grasa del Estado lo cual se debe revisar, pero no castigar a todos los trabajadores porque es una medida totalmente injusta e ilegal, explica.

“Se cuestiona la ley porque en algunos casos aparecen los salarios máximos con escalafón, la plaza de director de monitoreo estratégico de servicios de salud, en el nivel central es de $15.509.13, pero no hemos sabido que esta persona haya logrado alcanzar este máximo con escalafón”, manifestó.

Navarrete indicó que el escalafón es una ley de la República y mientras esté vigente debe cumplirse, pues las leyes no se negocian, sino que se cumplen, aunque un grupo de sindicatos del Ministerio de Salud, que son los minoritarios y están a favor del gobierno, acordaron y permitieron que se estableciera un techo al escalafón de 3,000 dólares.

“Un trabajador por muy profesional y especializado que esté en el área de salud ya no podrá ganar más de 3000 dólares, porque ya no tiene escalafón, no puede ser que se esté privilegiando a personas que no han hecho mayores méritos o esfuerzos para su profesionalización, y se les estén asignando salarios mayores a 40 mil dólares, mientras al personal de salud se le limita a un máximo de 3,000 dólares”, reprochó.

Navarrete explicó que SITRASALUD comenzó a trabajar por el escalafón a partir del año 1991, fueron tres años de lucha constante y permanente por parte de los empleados hasta lograr en el año 1994 la aprobación de la Ley del Escalafón, para los trabajadores de Salud.

Dos años después continuaron la lucha para comenzar a aplicar la ley, de acuerdo con la normativa, es necesario que los trabajadores se sometan a una evaluación semestral, una en el mes de junio y la segunda en diciembre, dependiendo de los méritos del trabajador puede ser evaluado como un trabajador bueno, muy bueno o excelente.

Si el trabajador es evaluado como bueno, tiene derecho a 3% de incremento salarial, como muy bueno tendrá el 4% de incremento, si es evaluado como excelente, el 5% de incremento salarial; luego esto se suma a la antigüedad, si es que el trabajador tiene de 5 años en adelante de ser empleado del Ministerio de Salud.

“No es un incremento salarial automático del 8% para todo el personal de salud, sino el 8% es el máximo que puede alcanzar un trabajador luego de cumplir estos requisitos que dice la ley. Sin embargo, la mayoría de los trabajadores no logran alcanzar el máximo, ahí se comete una violación a la ley también, porque quien evalúa es el jefe inmediato, es el que supervisa al trabajador”, enfatizó Navarrete.

De acuerdo con la ley, tendrían que crearse las comisiones del escalafón para ser una evaluación más objetiva, estas comisiones serían las que entrarían en el proceso de evaluación del desempeño de los trabajadores, porque las jefaturas usan este instrumento de evaluación como represión para los trabajadores.

La ley establece que el Ministerio y cada una de las disciplinas de trabajadores de salud elige democráticamente su representante, para que forme parte de esta comisión, la cual es la encargada de las evaluaciones, y también revisar esos procesos en donde la ley se aplique correctamente.

Pese a todas esas fallas, la Ley del Escalafón les da la oportunidad a los trabajadores de salud de ir incrementando su salario, para que al final de la vida laboral pueda retirarse con una pensión más justa, ya que en este momento las pensiones son menos de $300, con lo cual es difícil sobrevivir, por ello, los trabajadores después de jubilarse continúan laborando.

A criterio de la secretaria general de SITRASALUD, han hecho propuestas de una nivelación salarial, pero sin desaparecer la ley del escalafón porque hay plazas incluso de $160, menos del salario mínimo, por eso debe aplicarse correctamente la ley.

Navarrete externó que es una contradicción del gobierno suprimir 1,119 plazas en el Ministerio de Salud para el próximo año, cuando ha lanzado una convocatoria para contratar médicos extranjeros, lo cual ha causado indignación entre los profesionales de salud, porque significa un desprecio hacia los profesionales del país.

A la vez, cuestionó cómo es posible que un gobierno privilegie a extranjeros y prive de sus derechos a los nacionales, se recorta $90 millones al Ministerio de Salud y por otra parte se andan ofreciendo plazas para profesionales de la salud en el extranjero, criticó la dirigente sindical.

“Hacemos el llamado a los diputados a que se detengan a estudiar bien el presupuesto, y ver si estas medidas son las correctas y las adecuadas, porque si se pretende contratar profesionales extranjeros no habrá ahorro, mientras a los nacionales los tienen con salarios paupérrimos, que si no fuera por el escalafón en este momento los médicos estarían ganando el salario mínimo”, recalcó.

Según Navarrete, funcionarios del gobierno se han dedicado a señalar a los sindicatos como los villanos de esta situación, para justificar ante la población que a los trabajadores de salud se les quita el escalafón por ser malos trabajadores; pero durante la pandemia del COVID-19 eran los héroes.

“Es triste ver las carencias en los hospitales donde no hay ni siquiera algodón, esparadrapo, jeringas ni alcohol, pero el presidente se compra un helicóptero para transportarse. Es contradictorio como no se ahorra para lujos del Ejecutivo, pero sí se ahorra para los servicios importantes y básicos que se prestan a la población salvadoreña como son la salud y la educación”, aseguró.

Mientras tanto, Gerson Tobar, directivo del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (SITMSPAS), lamentó que el Estado en vez de impulsar leyes a favor de la clase trabajadora, esté vulnerando los derechos de la población, ya que con el recorte presupuestario, no solo resultan afectados los empleados públicos, sino, principalmente, las personas que hacen uso de los servicios.

Consideró que una solución para ahorrar no es recortar los presupuestos o congelar los escalafones, mucho menos los despidos masivos, una alternativa es reducir los sueldos de los diputados en la Asamblea Legislativa y otros funcionarios.

“Este no es un presupuesto que presente una solución para la economía del país, al contrario, sería un retroceso, porque habría más pobreza; además, con un recorte de personal en Salud la población sería la más afectada, porque no habría suficiente personal para atender a las personas, por ende, las citas serían más tardadas”, agregó.

Aclaró que no todos los trabajadores entran ganando mil dólares, es un sueldo inicial desde $289 o $365 y va incrementado por escalafón, pues no hay bonificaciones u otro tipo de incentivos económicos, a excepción de los cargos ostentosos de dirección, puestos de confianza, y gente recomendada por el gobierno central.

“Es lamentable que las jefaturas estén acosando laboralmente al trabajador, eso también ha influido a que los especialistas en cierto momento decidan irse a trabajar a sus clínicas privadas; además, en los hospitales no hay medicamentos ni insumos como el gobierno lo afirma”, dijo.

Para este 19 de octubre los sindicatos y movimientos populares han convocado a toda la población una marcha, con el objetivo de mostrar su descontento por los recortes presupuestarios, el punto de concentración será la Plaza Salvador del Mundo, a las 8 de la mañana.

“No puede haber un gobierno enriquecido y un pueblo empobrecido, no es de un buen gobierno exprimir al pueblo poniéndole impuestos y malversándolos en gastos innecesarios, cuando realmente hay una demanda de la población en recibir una salud de calidad”, aseguraron los representantes de los sindicatos de Salud.

