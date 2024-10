Los poemas de Claribel Alegría alternaron el nuevo surrealismo con el compromiso social

Cuando el amor se aja

se marchita

se te vuelve amarillo

no hay remedio

sólo te queda

la sonrisa.

Cuando te sientes sola

entre sus brazos

y tu piel es frontera

y no te brota el llanto

sólo te queda

la sonrisa.

Cuando te sientes sola

entre sus brazos

y tu piel es frontera

y no te brota el llanto

sólo te queda

la sonrisa.

Cuando el canto se oxida

y el paisaje

y todo lo vivido

es un espectro

tu único refugio

es la sonrisa:

ese muro cerrado

impenetrable

sin ayeres

sin hoy

y sin mañanas

donde todos los sueños

se hacen trizas.

Ausencia

Hola

dije mirando tu retrato

y se pasmó el saludo

entre mis labios.

Otra vez la punzada,

el saber que es inútil;

el calcinado clima

de tu ausencia.

Autorretrato

Malogrados los ojos

Oblicua la niña temerosa,

deshechos los bucles.

Los dientes, trizados.

Cuerdas tensas subiéndome del cuello.

Bruñidas las mejillas,

sin facciones.

Destrozada.

Sólo me quedan los fragmentos.

Se han gastado los trajes de entonces.

Tengo otras uñas,

otra piel,

¿Por qué siempre el recuerdo?

Hubo un tiempo de paisajes cuadriculados,

de gentes con ojos mal puestos,

mal puestas las narices.

Lenguas saliendo como espinas

de acongojadas bocas.

Tampoco me encontré.

Seguí buscando

en las conversaciones con los míos,

en los salones de conferencia,

en las bibliotecas.

Todos como yo

rodeando el hueco.

Necesito un espejo.

No hay nada que me cubra la oquedad.

Solamente fragmentos y el marco.

Aristados fragmentos que me hieren

reflejando un ojo,

un labio,

una oreja,

Como si no tuviese rostro,

como si algo sintético,

movedizo,

oscilara en las cuatro dimensiones

escurriéndose a veces en las otras

aún desconocidas.

He cambiado de formas

y de danza.

Voy a morirme un día

y no sé de mi rostro

y no puedo volverme.

Carta al tiempo

Estimado señor:

Esta carta la escribo en mi cumpleaños.

Recibí su regalo. No me gusta.

Siempre y siempre lo mismo.

Cuando niña, impaciente lo esperaba;

me vestía de fiesta

y salía a la calle a pregonarlo.

No sea usted tenaz.

Todavía lo veo

jugando ajedrez con el abuelo.

Al principio eran sueltas sus visitas;

se volvieron muy pronto cotidianas

y la voz del abuelo

fue perdiendo su brillo.

Y usted insistía

y no respetaba la humildad

de su carácter dulce

y sus zapatos.

Después me cortejaba.

Era yo adolescente

y usted con ese rostro que no cambia.

Amigo de mi padre

para ganarme a mí.

Pobrecito el abuelo.

En su lecho de muerte

estaba usted presente,

esperando el final.

Un aire insospechado

flotaba entre los muebles

Parecían más blancas las paredes.

Y había alguien más,

usted le hacía señas.

El le cerró los ojos al abuelo

y se detuvo un rato a contemplarme

Le prohíbo que vuelva.

Cada vez que los veo

me recorre las vértebras el frío.

No me persiga más,

se lo suplico.

Hace años que amo a otro

y ya no me interesan sus ofrendas.

¿Por qué me espera siempre en las vitrinas,

en la boca del sueño,

bajo el cielo indeciso del domingo?

Sabe a cuarto cerrado su saludo.

Lo he visto con los niños.

Reconocí su traje:

el mismo tweed de entonces

cuando era yo estudiante

y usted amigo de mi padre.

Su ridículo traje de entretiempo.

No vuelva,

le repito.

No se detenga más en mi jardín.

Se asustarán los niños

y las hojas se caen:

las he visto.

¿De qué sirve todo esto?

Se va a reír un rato

con esa risa eterna

y seguirá saliéndome al encuentro.

Los niños,

mi rostro,

las hojas,

todo extraviado en sus pupilas.

Ganará sin remedio.

Al comenzar mi carta lo sabía.

Barajando recuerdos

Barajando recuerdos

me encontré con el tuyo.

No dolía.

Lo saqué de su estuche,

sacudí sus raíces

en el viento,

lo puse a contraluz:

Era un cristal pulido

reflejando peces de colores,

una flor sin espinas

que no ardía.

Lo arrojé contra el muro

y sonó la sirena de mi alarma.

¿Quién apagó su lumbre?

¿Quién le quitó su filo

a mi recuerdo-lanza

que yo amaba?

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...