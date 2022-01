Los alegres Reyes Magos llegaron a la iglesia Don Rúa

Rebeca Henríquez

Colaboradora

@DiarioCoLatino

Melchor, Gaspar y Baltasar, los magos provenientes del Medio Oriente que llevan oro, incienso y mirra, como regalos al niño Jesús; llegaron este jueves a la iglesia María Auxiliadora, conocida como Don Rúa. En ese lugar los esperaba la Sagrada Familia y 6 pastoras que fueron representadas por personas de la tercera edad, miembros de FUSATE. La alegría inundó el lugar y los joviales magos participaron en la festividad que recuerda el nacimiento del Salvador del Mundo, el hijo de Dios.

Con esta actividad y formar parte de la organización, los adultos mayores se sienten tomados en cuenta y les sirve día a día en su crecimiento personal. Este 6 de enero, que es el Día de los Reyes Magos, la Fundación Salvadoreña de la Tercera Edad (FUSATE) inauguró, con una misa en la parroquia María Auxiliadora, las actividades del mes dedicado a las personas adultas mayores.

Es de destacar que la población de adulto mayores ha crecido, hace unos años se contabilizaban unos 500 mil, pero ahora son 800 aproximadamente y la mayoría carece de seguridad social y no todos tienen pensión y si la tienen es baja.

Olga Miranda, presidenta de FUSATE, manifestó su alegría por los 32 años de trayectoria que la organización cumple, tiempo que ha servido para velar por los derechos de las personas adultas con atención integral y programas sociales. Ha crecido con perseverancia y voluntad, logrando tener 14 filiales y 105 sub filiales en todo el país y beneficiar así a este grupo poblacional.

Arcadio Romero, quien representó a San José por tercer año consecutivo, expresó su felicidad al representar una parte de la Sagrada Familia y agradeció por la oportunidad de formar parte de la celebración.

Romero espera seguirlo haciendo en los próximos años, “como personaje de José, me siento feliz porque me han tomado en cuenta”, comentó.

Para Laura Vega, miembro de FUSATE, formar parte de la organización significa “alegría”, debido a que puede convivir con más personas de su edad, quienes le han ayudado en su crecimiento personal y a reconocer que ser un adulto mayor no implica tener límites.

“Cada vez más me he sentido feliz por pertenecer a un grupo donde hay muchas señoras que uno conoce, unas con tristezas y otras con alegría, pero nos encontramos y todas nos podemos unir y quitarnos las tristezas, saber que no estamos solas ni abandonadas, hay una representante que es doña Olga Miranda, quien nos apoya en todo”, expresó.

Entre tanto, Aquiles Domínguez, quien representó a Baltasar, dijo sentirse contento porque aún con la edad que tiene formó parte de la celebración, además, es una

grata experiencia convivir con otros adultos mayores y aprender de cada uno. Dentro de la institución se desarrollan procesos de alfabetización, clases de aeróbicos, manualidades, entre otras.

FUSATE, además de las 14 filiales y 105 sub-filiales, cuenta con ocho centros de día y dos dormitorios públicos, mediante los cuales ejecuta programas departamentales para atender comunidades en vías de desarrollo, coordinando con la red social de cada localidad, a fin de mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.