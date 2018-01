Logramos el presupuesto manteniendo la estabilidad de los trabajadores: Lorena Peña

Mirna Jiménez

Diario Co Latino

La vicepresidenta de la Asamblea Legislativa Lorena Peña dijo ayer que el gobierno y el FMLN lograron mantener la estabilidad de miles de trabajadores públicos que ARENA presionaba que se despidieran como parte de las negociaciones del presupuesto 2018, aprobado la semana pasada. “A pesar de que ARENA exigía despidos masivos -no sé por qué querían echar tanta gente a la calle- logramos aprobar el presupuesto sin poner en riesgo la estabilidad laboral y los ingresos de los trabajadores públicos, y como consecuencia, la alimentación y el estudio de sus familias”, manifestó Peña.

La diputada señaló que a pesar de las presiones de ARENA, que cataloga de despilfarro a buena parte de los programas sociales impulsados por el Gobierno, se ha logrado mantener un presupuesto con énfasis social. “Es un presupuesto que garantiza el impulso de los programas de desarrollo social, económico y de seguridad que el país necesita, de hecho el 45% de este presupuesto está en inversión social”, dijo la presidenta de la Comisión de Hacienda de la Asamblea.

Peña sí lamentó las concesiones que el Gobierno tuvo que hacer en la negociación y que repercutieron negativamente en proyectos dirigidos a la población, para que el partido ARENA y los otros institutos políticos de derecha otorgaran sus votos para aprobar el presupuesto 2018. “El gobierno ha elevado los ingresos para disminuir la necesidad de préstamos y eso implica que ingresos esperados, que podrían haber servido para otros proyectos, no se van a hacer. Eso implica que el gobierno ha hecho una concesión que implica un costo para la ciudadanía, pero era más costoso no aprobar el presupuesto”, dijo la legisladora del FMLN en entrevista con canal 10. Estos ingresos adicionales son por un monto de $151 millones y además recortó los gastos en $53 millones, lo que implica $204 millones menos que el país no va prestar. Sin embargo, dijo Peña, esos fondos podían utilizarse para construir más viviendas, ampliar el programa un niño, una computadora, construir o equipar nuevas unidades de salud.

“Es decir, que ingresos esperados para el otro año, ahora se meten en gasto corriente, ese es el punto, cuando el Gobierno pudo perfectamente utilizar estos recursos para inversiones de mayor calado”, lamentó. La diputada puso como ejemplo el anuncio sobre las mil becas universitarias que el año pasado hizo el Presidente Salvador Sánchez Cerén, las cuales se financiarán con fondos adicionales que no estaban proyectadas como ingresos en el presupuesto. “Cosas como esas ya no serán posibles en este año porque se han tenido que meter en el presupuesto ordinario”, dijo la diputada.

Sobre la votación dividida en ARENA en el presupuesto 2018, Peña dijo que posiblemente obedezca a que se han creado grupos alineados con los candidatos presidenciales y han actuado con base a la posición de estos, pero además dijo que los diputados areneros responden a sus financistas y estos tienen diferentes intereses que no responden a las necesidades del pueblo.