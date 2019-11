Líder de Ciudadanos renuncia tras debacle electoral en España

Telesur

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, anunció este lunes que deja la política y la vida pública, tras el descalabro que sufrió su partido en las pasadas elecciones generales, al pasar de 57 escaños a solo 10 diputados en el Congreso.

«La vida es mucho más que la política, tengo vida, la tuve y la tendré más allá de la política», sostuvo Rivera ante los medios tras haber confirmado su dimisión al frente del partido y que no tomará posesión de su escaño como diputado.

«Dejo la vida pública. He disfrutado muchísimo, me he sentido orgulloso de conocer este país, he intentado con toda humildad servir a este país. Pero vengo de la sociedad civil, tengo una profesión», indicó.

Rivera había convocado esta mañana un congreso extraordinario de Ciudadanos para que los militantes decidiesen sobre su liderazgo y «tomen riendas del futuro del partido» ante un escenario político que veía «muy complicado».

La votación para Ciudadanos se redujo en estos comicios 60 por ciento respecto a la anterior elección que se celebró el pasado 28 de abril.

En cambio, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ganó 120 escaños, mientras el Partido Popular (PP) obtuvo 88, pero la formación ultraderchista Vox, pasó de 24 a 52 asientos en el Congreso, que elegirá al presidente del Gobierno.

Por su parte, Unidas Podemos Podemos perdió siete escaños para alcanzar 35 representantes parlamentarios.

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, también conocido como Ciudadanos (Cs), una organización de centro derecha catalana, surgió en 2006 impulsado por el colectivo político «Ciutadans de Catalunya» en Barcelona.

Al frente de Rivera, Ciudadanos llegó a consolidarse 13 años después como una pieza clave del espectro político, que ahora cae hasta la sexta posición, cuando en abril se ubicó como tercera fuerza.