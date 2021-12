Legisladores interrogan a Paolo Lüers sobre supuestas negociaciones con pandillas

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La Comisión Especial de Antejuicio Contra el diputado del Parlamento Centroamericano, Norman Quijano, recibió al periodista Paolo Lüers en calidad de “testigo” respecto a una supuesta tregua entre pandillas en el 2012 y luego en 2014, para obtener beneficios electorales en la candidatura presidencial de Quijano.

Fue en 2012, tras la publicación de el periódico digital El Faro sobre una presunta negociación entre el Gobierno de ese entonces con los principales líderes de pandillas para reducir los homicidios, que Paolo Lüers se interesó en conocer sobre la tregua y pidió permiso para hablar con los pandilleros en las cárceles para saber qué estaba pasando, reveló.

Lüers afirmó que se involucró con este hecho, tras visitar los penales de Ciudad Barrios, Cojutepeque y Quezaltepeque para hablar con los líderes pandilleros y conocer qué le podían decir sobre la veracidad de las noticias y sus intenciones, comentó Paolo.

Los diputados oficialistas le preguntaron que, si el medio al cual él representa le había ordenado buscar dicha información, ante esto, Lüers afirmó que el caso lo presentó a su rotativo; sin embargo, no fue orden del medio, sino que él por su propia cuenta se interesó en el caso.

En ese proceso de buscar y recabar información, aceptó ser mediador, pero no tenía nada que ver con el Gobierno, o con alguien. La propuesta según dijo, fue de monseñor Fabio Colindres y de Raúl Mijango. Según reveló Luers, el proceso de discusión entre las pandillas consistió en crear un acuerdo entre las 3 pandillas del país, la Mara Salvatrucha, la pandilla 18 y la Mao Mao, “partiendo del análisis de que el 90% de los muertos en ese tiempo (2011-2012) estaba relacionados con la lucha entre las diferentes pandillas. Entonces, el propósito era llegar a acuerdos entre ellos para suspender la violencia entre ellos, no involucrar entre las competencias de las pandillas a las comunidades donde ellos operaban y paulatinamente crear otros mecanismos de pacificación. Como el acuerdo de declarar zonas de paz a las escuelas y no intervenir como pandillas”, comentó Lüers.

Aclaró que, por ello, los pandilleros o al menos hasta donde él sabe no obtenían beneficios económicos.

Los oficialistas constantemente preguntaban sobre el proceso que en sede judicial lleva Lüers. La comisión en cambio trata sobre la presunta negociación que hubo entre Norman Quijano y pandilleros a cambio de votos para la elección presidencial de 2014, por tanto, Luers lo catalogó como un “show mediático” el objetivo de la comisión. Entre tanto, a Lüers se le cuestionó sobre los supuestos 100 mil dólares que se entregaron a las pandillas de la MS y 18. Lüers desmintió la acusación y afirmó que nunca existió tal dinero.

Sin embargo, Lüers sí aceptó que se reunía con pandilleros, debido a que era mediador y según él, lo único que les pidió a los sujetos, era que no intervinieran ejerciendo su capacidad de coerción sobre la población para manipular las elecciones. Ya que él “tenía indicios” de que se estaban negociando con el FMLN en la primera vuelta de las presidenciales de 2014, y en la segunda vuelta se conoció, a través de videos que el partido ARENA estaba negociando con los pandilleros. Ante esto, según comentó, les expresó a los pandilleros que dejarán de hacerlo a ambos partidos y les mostró su inconformidad sobre el hecho. Sin embargo, cree que con el partido ARENA, no se lograron acuerdos.