Legionarios en duda para ser llamados a la Selecta

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

El llamado a los legionarios para los próximos encuentros de la Liga de Naciones de CONCACAF (LNC) hasta la fecha es una incógnita, pero algunos se han pronunciado sobre su regreso o no la Selecta bajo la dirección de Rubén de la Barrera, tal es el caso de Eriq Zavaleta, quien aseguró que tiene mucho que pensar.

“Sé que Rubén de la Barrera ha llamado a otros jugadores, pero no me ha llamado a mí. Hablé con Diogo Gama brevemente esta mañana, tuvimos una conversación y le dije que tengo mucho que pensar porque hace dos semanas tuve un bebé”, dijo el defensa de Los Ángeles Galaxy. J.

De acuerdo a Zavaleta, el pensar dejar a su hijo por cinco días la próxima semana le “duele”, y el concepto de dejarlo por varias semanas en los próximos años no es algo “fácil”, razón, por la qué aseguró que “es algo que mi familia y yo debemos decidir qué es lo mejor para mí”.

Para muchos, el jugador que abrió el marcador ante Trinidad y Tobago en el último partido en la LNC es una pieza clave en la línea defensiva de la Selecta, por lo que el nuevo director técnico debería tomarlo en cuenta; sin embargo, otra parte de la afición considera que hay “mejores” jugadores para la posición.

Erick Cabalceta fue otro jugador que se pronunció y escribió a través de la red social X: “Para los que me han preguntado, porque ya son muchos, si el profe de la selección me ha llamado, en lo personal no, sé que a muchos los han llamado pero a mi no”, explicó.

En la última alineación de Hugo Pérez para el partido ante Trinidad y Tobago destacaban 8 legionarios: Tomas Romero, Alexander Roldán, Eriq Zavaleta, Erick Cabalceta, Amado Moreno, Leo Menjívar, Bryan Tamacas y Bryan Gil. Mientras que Narciso Orellana, Alejandro Henríquez y Dustin Corea pertenecía a la liga nacional.

Sobre el nombramiento de los jugadores que juegan en el extranjero, el técnico español pidió a la prensa no llamarlos “legionarios”, porque el término divide al grupo, los diferencia, y los clasifica unos de otros, y no es bueno porque lo que necesita es unión.

Aparte de ello dijo conocer a los seleccionados y tener una idea de todos, en la que deben encajar tanto jugadores nacionales como los que juegan en el exterior.