Las ASD forman a estudiantes de zonas alejadas del país en ciencia y tecnología

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

De piel morena y complexión delgada, Francisco Javier Martínez, quien no sobrepasa los 16 años, con mucha alegría en su rostro narra la importancia que tienen las Academias Sabatinas Departamentales (ASD). Este joven forma parte de los 1,300 estudiantes que cada sábado asisten a las jornadas educativas, donde adquieren conocimientos de física, química, matemáticas y biología.

Cada sábado, a las 3:30 de la mañana, mientras la mayoría de personas duermen, Martínez inicia su jornada para asistir a la ASD, el cansancio que le provoca caminar entre veredas y atajos, tres kilómetros en casi dos horas, no es impedimento para llegar puntualmente al complejo educativo “Sotero Laínez” de Sensuntepeque, Cabañas, y destacarse como un alumno sobresaliente.

“Al levantarme siempre pienso con alegría que voy a aprender algo nuevo. Los días sábados para mí no son libres, yo vivo en una zona rural y me toca ir a trabajar la tierra, pero ese día lo dedico a la academia y el domingo a la agricultura, así logro distribuir el tiempo”, explicó el joven estudiante de segundo año de bachillerato técnico.

Asimismo, externó que una de sus motivaciones es adquirir nuevos conocimientos en el área de la ciencia y la tecnología para desarrollar novedosos proyectos en la institución donde estudia.

Su meta es obtener una nota sobresaliente en la Prueba de Aprendizaje y Aptitudes para Educación Media (PAES), que le dé la oportunidad de una beca y así continuar sus estudios superiores en física.

Melvin Iván López, coordinador de las ASD en la zona oriental, explicó que estas academias surgen como parte del Programa Atención a Estudiantes con Desempeño Sobresaliente, iniciativa del Viceministerio de Ciencia y Tecnología, a cargo de la viceministra Erlinda Hándal, para capacitar a jóvenes con desempeño sobresaliente, de manera que mejoren sus capacidades, habilidades, actitudes y desarrollen sus competencias académicas, formando profesionales enfocados a la investigación científica.

López indicó que las academias se desarrollan los días sábados en 180 horas clase distribuidas en 30 jornadas de trabajo, donde estudiantes seleccionados por su desempeño académico se reúnen voluntariamente en su propia sede departamental para desarrollar, con el apoyo de educadores especializados, competencias para la investigación, desde diversas disciplinas científicas.

“A los jóvenes que les va bien académicamente desde octavo grado hasta tercer año de bachillerato se les brinda una formación especializada y complementaria a la educación regular, en las disciplinas de matemática, química, física, biología. Les llevamos la academia hasta el departamento para que ahí se especialicen y puedan abordar las problemáticas que tienen en las comunidades desde la ciencia y tecnología”, comentó el coordinador de las ASD de la zona oriental.

Asimismo, dijo que las academias surgen en 2011 con un plan piloto en La Unión y Morazán, con la idea de acercar estos conocimientos a los estudiantes que residen en las zonas alejadas del país, y donde los alumnos nunca habían tenido estas oportunidades académicas. Actualmente, se implementan en 10 departamentos del país: Sonsonate, Ahuachapán, Morazán, La Unión, La Paz, San Vicente, Usulután, Cabañas, Cuscatlán y Chalatenango.

Estos jóvenes cuentan con los beneficios de transporte, alimentación, material didáctico, uniforme, y los estudiantes pueden hacer uso del equipo de laboratorio para sus investigaciones científicas.

Para Alfredo de Jesús Barrera Pineda, estudiante de segundo año de bachillerato en el Instituto Católico “Nuestra Señora de Guadalupe”, de Sensuntepeque, la ASD es una oportunidad que le ha permitido ir perseverando para alcanzar sus metas académicas y llegar a ser un médico.

Barrera recordó cómo en 2015, cuando cursaba octavo grado, se le dio la oportunidad de formar parte de estas academias, fue elegido con cuatro estudiantes más y solo él fue seleccionado por ser uno de los jóvenes con desempeño sobresaliente.

“La academia me ha ayudado a definir mi futuro, me ha formado en el liderazgo y me van formando como un científico. La academia se basa en fomentar y en preparar futuros científicos, futuros dirigentes que deben empezar a trabajar desde sus comunidades”, afirmó el joven estudiante.

A la vez, señaló que entre los trabajos donde aplica la ciencia y tecnología está un estudio de rocas y diferentes tipos de suelo en el departamento de Cabañas, “tintear” camisas con colorantes extraídos de diferentes vegetales, análisis físico-químico en el reúso del aceite quemado, fabricación con la bobina de Tesla, generación de hidráulico, estudio de la cadena alimenticia de los gecos y actualmente trabaja en la fabricación de hipoclorito de sodio o lejía.

Mientras tanto, Sandra Alvarenga, joven instructora de la ASD en Cabañas, manifestó que cuando cursaba el bachillerato se sintió motivada por la física y la matemática, así decidió que sus estudios superiores serían en esa área.

“Terminé estudiando física porque siempre me había gustado la ciencia y no quería estudiar algo común, además me gustan los retos. Cuando hice la PAES saqué de nota 9.06 y del MINED me dieron una beca, ya estudiando, se me dio la oportunidad de ser instructora para las alumnas de segundo en las materias de física y matemáticas, quienes llegaban los sábados a clases de refuerzo”, relató Alvarenga.

A la vez, enfatizó que ser instructora en este programa le permite motivar a los jóvenes a superarse y sobre todo es muy gratificante, por ejemplo, una de sus alumnas obtuvo 9.4 en la PAES.

Alvarenga explicó que el modelo de clase en las ASD va enfocado a presentar al final del periodo un proyecto de investigación, donde se aplique la ciencia y la tecnología. La jornada de estudio cada sábado inicia a las 8:30 AM, reciben tres horas de clases de una asignatura, en el caso de su grupo es física, luego es el almuerzo, y por la tarde se imparten las otras tres horas de la siguiente asignatura, que es matemáticas.

Durante las ASD se combinan las clases teóricas, laboratorios experimentales y periodos de trabajo para los proyectos de investigación, pues el propósito es que los jóvenes alcancen estándares de conocimientos superiores y desarrollar la creatividad para resolver los problemas.