Lanzan World Beyond War capítulo El Salvador

Comprometidos en cooperar por la continuidad de la construcción de paz, World Beyond War lanza Capítulo El Salvador, en reconocimiento a la lucha y gesta heróica del país que puso fin a una dictadura e impulsó la democracia. Parte de lo que hoy existe en el Estado, es fruto de los Acuerdos de Paz.

World Beyond War (Un mundo más allá de la guerra) es una organización global sin fines de lucro, que se dedica a la promoción y construcción de una cultura de paz y la eliminación de las guerras.

Fundada en el 2014, es un movimiento global que actúa en los 5 continentes, el objetivo principal es trabajar hacia un mundo sin guerras, abogando por soluciones pacíficas a los conflictos internacionales y promoviendo alternativas no violentas para resolver disputas.

La organización se centra en varios temas relacionados con la paz, incluyendo la abolición de las armas nucleares y la reducción de gastos militares etc. Abogamos y promovemos la diplomacia para la solución de conflictos y la prevención de la violencia armada.

“Como sociedad civil vemos que en corto tiempo, nos tienen en similares condiciones a aquel contexto de dictadura oligárquico militar de los 70 y 80, e identificamos abiertamente el retroceso que nuestro país está viviendo, reconocemos al régimen como algo más que un obstáculo electoral, lo vemos como lo que realmente es, el impulsor de una dictadura de rasgo militarista guerrerista y neofascista en El Salvador”, externó Lenina Tejada, coordinadora de World Beyond War Capítulo El Salvador.

Dijo que tienen varias iniciativas con el objetivo de incidir en cambios estructurales en el país, en la ruta de garantizar una cultura de paz justa y sostenible, la abolición de la guerra y contra el militarismo.

Asimismo, consideró que para avanzar hacia un sistema de seguridad global alternativo basado en la paz, la no violencia y la desmilitarización en América Latina, es necesario articularse con los diferentes actores de la sociedad, convencidos que este es el comienzo de un proceso de rehumanización, desaprendizaje de antivalores, prácticas individualistas, cultura violenta, odio y deseos de hacer maldad y daño.

Es una tarea de primer orden educar a la humanidad, a la sociedad salvadoreña hacia una cultura de paz, informar y educar sobre los costos económicos ambientales, humanos y culturales que tienen las guerras, movilizar el actuar de la conciencia y la opinión pública en favor a la paz.

“World Beyond War colabora con organizaciones y activistas en todo el mundo, para construir una red global de personas comprometidas con la paz y la no violencia. Tenemos derecho de vivir en paz, seguridad sí pero no violentando los derechos humanos, no con militares, El Salvador debe ser un territorio de paz”, afirmó Tejada.