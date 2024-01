LA VERDAD ESTA DE MI LADO Y DE MI FAMILIA, DICE MEDARDO GONZÁLEZ

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El ex diputado y ex secretario general del FMLN, Medardo González Trejo, reaccionó ante la condena que hiciera ayer una de las cámaras de lo civil de San Salvador. La Cámara condena a Medardo González de un supuesto enriquecimiento ilícito y lo inhibe de participar en política los próximos diez años.

Ante esa condena, el ex funcionario y dirigente político de izquierda aclara:

Ante el fallo de ayer , 9 de enero, de la cámara tercera de lo civil de San Salvador, por una demanda de un supuesto enriquecimiento ilícito.

MANIFIESTO:

1- Bajo este régimen político como el de hoy, autocrático, corrupto, neofascista, en cuatro años se ha desmontado el Estado Constitucional, Democrático y de Derecho, y se fabrican y montan casos políticos, vengativos, sin fundamento alguno, como el perpetrado en mi contra y mi familia.

2- Se montó » un caso » donde jamás existió falta ni delito de ningún tipo; para ellos mi delito ha sido ser un militante del fmln, consecuente en luchar y denunciar la construcción de un régimen autoritario corrupto y fascista.

3- En El Salvador de hoy, donde todos los poderes, de la ley y la fuerza, se concentran en el ejecutivo, los principios de justicia, la independencia judicial, ahora no existen, en general y, en particular en los casos contra opositores políticos, como es mi caso.

4- Al no encontrar nada y no poder demostrar falta alguna se me pretende condenar a una multa, porque supuestamente no demostré de un período de 10 años la administración doméstica de tres mil dólares de mi salario en mis gastos.

5- El objetivo político del régimen, violentando la constitución, de pretenderme aniquilar como ciudadano y, políticamente de impedir una supuesta postulación a un cargo de tarea de servicio público, por diez años, no guarda ninguna relación con el montaje mal intencionado del caso.

6- Involucrar a mi esposa es todavía más injusto. Durante esos diez años, ella, como es lo común, en nuestra sociedad, se encargaba de administrar la suma de su salario y parte del mío, para los gastos domésticos mensuales. Todo está claro y documentado.

7- Con mentiras y perversidad quieren pegarme el mote de “corrupto”, en un proceso cínicamente calculado en el tiempo, fabricando una “condena” justo unas 3 semanas antes de un evento electoral. Pero la verdad manifiesta y el derecho (si fuese aplicado correctamente) están de mi lado y de mi familia, por lo que haré uso de mi derecho ciudadano de una apelación contra este fallo ridículo.

8- Mi agradecimiento a la ciudadanía honrada, que es la mayoría; patriotas, fuerzas cívicas, populares, progresistas, democráticas y de Izquierda, por su valentía, comprensión y solidaridad.

9 – La lucha común, por la Justicia social, la Democracia, contra los abusos y la impunidad, debe intensificarse, para nuevamente reiniciar la construcción Democrática, un país seguro y, la defensa de los derechos humanos.

Ciudadano

Medardo González Trejo

El Salvador, 10 de enero 2024