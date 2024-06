La Revolución de la Inteligencia Artificial en la Comunicación y las Redes Sociales

Por: Inma Solís, profesora de Comunicación y Relaciones Públicas.

El término de Inteligencia Artificial surgió por primera vez en 1956, pero fue en noviembre de 2022 cuando se crea el ChatGPT por parte de la empresa Open AI, y ha sido el año pasado cuando ha dominado los medios de comunicación, y sigue haciéndolo en 2024. La inteligencia artificial ha traído una gran revolución en el mundo de la comunicación y las redes sociales durante el pasado año. Esta tecnología ha cambiado por completo la forma en que se abordan las estrategias de comunicación y publicidad, permitiendo que las marcas lleguen de forma más eficiente a sus audiencias a la vez que mejora la personalización y la contextualización.

Inma Solís, directora de la especialización de Comunicación y Relaciones Públicas de Spain Business School, nos introduce en el mundo de la IA y nos cuenta los beneficios que otorga a las marcas, pero también nos advierte de la necesidad de encontrar un equilibrio entre humanos e inteligencias.

Ya se trabajaba con el Internet de las Cosas, la robótica, los datos y hasta con el proceso predictivo de las máquinas y la automatización, pero la IA es la gran espada de la transformación digital que afecta a todos los ámbitos de nuestra vida profesional y a todos los departamentos de una empresa.

Hagamos primero una introducción sobre lo que es Inteligencia artificial, ¿conocéis las diferentes tipologías? Por un lado, tenemos la IA predictiva, basada en todos los millones de datos que hay en internet y que utiliza patrones de aprendizaje, aquí tenemos a Siri y Alexa con quienes nos relacionamos casi a diario, pero también cuando Netflix nos recomienda una serie es inteligencia artificial predictiva. Se habla ya en algunos foros de una inteligencia artificial general que incluso pueda superar a la humana…

Por otro lado, tenemos la inteligencia artificial generativa, que no solo analiza y aprende de datos, sino que además crea contenido nuevo y original. Toma como referencia los datos de internet para construir una respuesta coherente que parece hecha por un ser un humano y aquí es donde entran ChatGPT, Copilot o Gemini, como los principales, pero no los únicos (Llama 2, Claude o Le Chat de Mistral).

Hay que saber hacer un buen uso de la inteligencia artificial, el otro día hablaba con un conocido que me decía que la utiliza para absolutamente todo, escribir artículos, redactar un mail formal, otro más informal, preparar un recurso, una alegación… no sé, yo me niego a dar ese paso, igual me estoy quedando atrás, pero quiero que mi mente todavía piense a la hora de escribir un texto o crear un contenido. Creo que podemos hacer muy buen uso de la inteligencia artificial, que supone una gran ayuda, pero no al 100%. Hoy en día podemos redactar una nota de prensa y un artículo de opinión gracias a la inteligencia artificial, pero mi opinión es que debería ser un apoyo y no la base del contenido.

En redes sociales pasa lo mismo, muchos creadores de contenido crean los “copys” con inteligencia artificial, si queremos que sea más formal, directo, de tuteo… tenemos mil opciones con la inteligencia artificial que os invito a explorar, pero al fin y al cabo el humano somos nosotros. Sigamos siendo creativos, originales e innovadores y tengamos nuestra mente en marcha continuamente. Es cierto que la IA nos ayuda cada vez más a ahorrar tiempo en determinadas tareas para enfocarnos en otras mucho más estratégicas.

Según el último informe de la consultora Gartner, durante 2024, el 38% de las empresas implementarán la inteligencia artificial en sus estrategias de marketing y publicidad, lo que representa un aumento del 25% en comparación con el año anterior.

Por lo tanto, ha quedado más que evidente que la IA puede ayudarnos a mejorar la eficiencia, la comunicación humana es esencial para establecer conexiones emocionales y auténticas con nuestros diferentes stakeholders o grupos de interés, pero las empresas deben encontrar la forma más adecuada de utilizar la IA para mejorar la eficiencia sin comprometer la autenticidad, la originalidad y la empatía en la comunicación.

La IA es inevitable y una herramienta increíblemente útil, pero en 2024 sin duda habrá una mayor indagación sobre cómo se ha de utilizar la IA y el aprendizaje automático en el sector de la comunicación. Busquemos ese equilibro entre el robot y el humano para que nuestros comunicados, escritos, textos, etc. sean lo más originales y atractivos posibles, para que sigan siendo AUTÉNTICOS.

Pero no solo es IA lo que encontramos en los departamentos de Comunicación o en los de Marketing de las empresas. Dependiendo de los sectores hay distintas herramientas y tendencias.

