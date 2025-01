“La minería compite con la humanidad por el agua”: Andrés McKinley

Gloria Silvia Orellana

El académico y experto en desarrollo sostenible, agua y minería, Andrés McKinley, manifestó que el agua es la principal materia prima para hacer la minería, “es como la sangre” y que por esto competirá contra la humanidad por agenciarse el recurso hídrico para su operatividad.

“Esa es una implicación que tendría El Salvador, he observado los proyectos mineros en otros países de la región como la mina San Martín, de Honduras, que en 9 años de operaciones secó 29 de los 33 ríos del Valle de Siria”, explicó.

Las declaraciones de McKinley se suman al apoyo a las comunidades de San Isidro, Cabañas, que han denunciado la presencia de personas ajenas a los habitantes y el ingreso de tropas del ejército en lugares en donde estuvo el proyecto minero El Dorado.

“Desde hace 2 años veníamos escuchando el planteamiento desde el gobierno sobre la minería, y luego, observamos las intenciones de eliminar la resistencia a la minería metálica en el departamento de Cabañas. Y el 23 de diciembre, nos confirmó que fue un esfuerzo para garantizar condiciones y abrir la puerta a la minería metálica en El Salvador”, reseñó.

“Ahora, nos tenemos que preocupar por la vida de 6 millones de salvadoreños inocentes que no saben muy bien todavía, la implicación que este proyecto traerá para la vida, la salud y bienestar de la población a corto plazo”, acotó McKinley.

Contaminación de aguas y drenaje ácido

Para McKinley, la primera implicación con esta nueva realidad, que enfrentará la población salvadoreña es la de enfrentar a una industria altamente contaminante y extractiva de recursos naturales.

“El mismo gobierno estadounidense plantea a la minería como el mayor enemigo y la mayor amenaza al recurso hídrico en nuestro planeta. Estados Unidos tiene que ocupar casi 70 mil millones de dólares por año, y eso es eternamente para limpiar los estragos y la destrucción que genera la minería en ese país”, comentó.

“Sólo por mencionar algunos datos sencillos con respecto a la minería metálica, es que utiliza enormes cantidades de agua y para un país como El Salvaodr que ya sufre una crisis hídrica este dato es importante de mantener en mente. Porque la mina promedio en Centroamérica utiliza más de un millón de litros de agua a diario”, sostuvó McKinley.

Asimismo, señaló que la mina Marlin, en Guatemala, es considerada por el Banco Mundial como la “mina más moderna en Centroamérica”, pero, apuntó que ese proyecto minero utiliza más de “6 millones de litros de agua diario”. Y otras minas alrededor del mundo llegan a utilizar hasta 350 millones de litros de agua diario.

“Aquí en El Salvador, en el período de 2007, 2008 y 2009, sólo la exploración de la minería de oro en el territorio causó que se secarán 20 fuentes naturales de agua para las comunidades de San Isidro en Cabañas, entonces, es algo que se debe tomar en cuenta con esta nueva situación de la minería en el país”, dijo.

“Estaremos enfrentando una industria que utiliza enormes cantidades de agua, además es una industria que contaminará el agua con una variedad de sustancias tóxicas entre las más importantes y más conocidas es el cianuro un químico tóxico que en cantidades menores de un granito de arroz puede matar un ser humano o un animal”, explicó McKinley.

Sobre la mezcla de agua y cianuro, el experto agregó que se utiliza para separar el oro de la roca y que no existe otro método para lograr los los metales preciosos. Además, es el método aplicado porque buscan garantizar que sea económicamente factible del proceso minero.

“Tenemos el caso de la mina de San Sebastián, en Santa Rosa de Lima, La Unión, en donde hay 19 barrilles llenos de cianuro de los períodos anteriores que dejaron las empresas mineras que operaban anteriormente y el gobierno no ha sabido qué hacer para remover esa bomba de tiempo contra la comunidades de San Sebastián”, manifestó el experto.

“Un juez ambiental ha ordenado al gobierno, desde hace 5 años, quitar esos barriles que se están oxidando y esto representa una amenaza real a los habitantes de la zona con esa sustancia tan venenosa y peligrosa para las comunidades de la zona”, agregó McKinley.

De igual manera, señaló, que el cianuro, por ser una sustancia extremadamente peligrosa, requiere que se cumpla con un “protocolo de verificaciónde para el manejo del cianuro”, que son normas internacionales de obligatorio cumplimiento. Y de llegar a cualquier puerto en El Salvador y su traslado del pueto a los proyectos mineros requerirá de profesionales para evitar cualquier derrame.

“¿Qué pasa también con el cianuro y la gran cantidad de agua mezclada?, pues esa mezcla que es tóxica se quedan en grandes lagunas a un lado de los proyectos mineros y se llaman -lagunas de cola -(desperdicios de roca, agua y cianuro) entonces, todo ese desperdicio queda en esas lagunas de cola para siempre”, acotó.

“He visitado lagunas de cola mineras en África, que llevan tanto tiempo de estar en las comunidades, y se han hecho duras como cemento y de un tamaño de una cancha de basquetball. La pregunta entonces es cuántas lagunas de cola con sustancias tóxicas puede aguantar un país pequeño como El Salvador”, expresó McKinley.

Minería no enriquece ni desarrolla a las comunidades

El experto señaló que la minería metálica también genera otro tipo de fénomenos, como mayores niveles de pobreza, lo que está ampliamente documentados en diversos estudios académicos y sociológicos que datan de más de una década.

“Parece contradictorio, pero he visto cientos de comunidades alrededor del mundo que están a la par de una mina de oro, de ese gran tesoro, pero la gente vive en total pobreza porque los beneficios de la minería no llegan a las comunidades cercanas ni beneficios. Porque son sólo para las empresas mineras y sus accionistas no para los habitantes o para el país en donde están realizando minería”, reiteró.

“También, está documentado como la minería genera altos niveles de corrupción para genera represión y generar casos y juicios, como lo que viven los cinco ambientalistas de Cabañas. Si no fuera por la minería no estaríamos aquí, hablando de esto, es puramente la minería metálica y el ambiente que genera en un país como El Salvador”, puntualizó McKinley.

