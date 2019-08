“La Ley de Reconciliación Nacional que impulsa el FMLN no es una Ley de Amnistía”: Damián Alegría

@DiarioCoLatino

Al terminar la guerra con la firma de los Acuerdos de Paz, casi de inmediato fue aprobada la Ley de Reconciliación Nacional, que daba un respiro a la vorágine de violencia y odios que se vivieron por más de doce años de cruentos enfrentamientos en el país; no obstante, esta normativa que daba pauta para iniciar un verdadero proceso de reconciliación fue relegada, luego de que la derecha parlamentaria aprobara en 1993 la Ley de Amnistía, que imposibilitó todo proceso judicial contra aquellos que cometieron crímenes de guerra y de Lesa Humanidad en el pasado.

Hoy, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) mantiene la voluntad de rescatar la esencia de la Ley de Reconciliación Nacional. Como fuerza política, inició hace tres meses un proceso de consulta territorial sobre el tema. Mientras tanto, la derecha se sigue oponiendo en la Asamblea Legislativa.

El diputado del FMLN Damián Alegría recordó que la Ley de Reconciliación aprobada luego de la firma de la Paz fue: “uno de los primeros pasos que daba el gobierno para facilitar la reinserción de los miembros del FMLN a la vida civil”. Tomando en cuenta que “la dictadura militar había calificado como delito político la pertenencia al FMLN”, precisó. “La visita territorial nos ayuda, primero: a aclarar las cosas, a eliminar la confusión; y segundo: tener respaldo en este proceso”, opinó el legislador, asignado para dar seguimiento al tema.

Alegría quien ha formado parte en la Asamblea de una Comisión Ad Hoc y la Subcomisión Especial, reiteró “es importante que toda la militancia del FMLN y la población en general comprenda que lo que está haciendo el FMLN no es una Ley de Amnistía, sino que es una Ley para fortalecer la convivencia del futuro, a través de una Ley de Reconciliación donde conociendo la verdad, nos reunamos de nuevo como país para enfrentar los retos de ahora”.

Agregó que ve positivo que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), otorgue a la Asamblea una prórroga de cuatro meses para aprobar la nueva normativa. Cabe destacar que en julio vencía el plazo, hoy los legisladores tienen hasta noviembre del presente año.

Sin embargo, FMLN es consciente de que la correlación parlamentaria actual no es favorable para garantizar una Ley que responda a las víctimas. “Es difícil pensar que en una Asamblea con esta correlación va a pasar una Ley de ese tipo”, consideró.

Informe de la Verdad versus Ley de Amnistía

El parlamentario recordó que luego de la creación de la Comisión de la Verdad el 13 de julio de 1992, se presentó seis meses después el informe: “De la locura a la esperanza”. Posterior a esto, se aprobó la Ley de Amnistía en complicidad con el gobierno de esa época y sectores de poder. El fin era contrarrestar lo expuesto en el informe de la Verdad, que hacía un recuento de todo lo ocurrido a lo largo de los doce años de guerra.

En este informe se señalaron varios militares “que mostraron patrones sistemáticos de violencia contra la población”, recordó el legislador.

“Esta Ley de Amnistía fue duramente cuestionada tanto dentro como fuera del país, porque era un bloqueo a la justicia (…) durante muchísimos años esta Ley se volvió un obstáculo, no solamente para la justicia sino también para la sana convivencia en el país”, dijo.

La Sala de lo Constitucional la derogó en 2016 y solicitó al órgano Legislativo aprobar una nueva normativa.

En tanto, remarcó que ahora se busca aprobar una Ley de Reconciliación Nacional, no una Ley de Amnistía como se ha dicho. “¿Por qué no es una Ley de Amnistía? Esta Ley que proponemos nosotros plantea juicios; es decir, todos los casos van a seguir un juicio, no solo los 32 casos del Informe de la Comisión de la Verdad, sino también cualquier otro caso”, externó el legislador.

El FMLN está listo para aprobar la Ley

El legislador reiteró que el FMLN desde el primer momento ha estado listo para votar por la Ley de Reconciliación, y cumpla con los cuatro pilares que son: Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no repetición.

También recordó que cuando la Sala pidió aprobar la nueva Ley, el FMLN estaba concluyendo su período al frente de la presidencia de la Asamblea, con la diputada Lorena Peña. “Prácticamente venía el período de Guillermo Gallegos, él prácticamente no le hizo caso a la sentencia de la Sala, simplemente se hizo el desentendido”, precisó. Actitud que la derecha ha mantenido hasta estos días.

Alegría reconoció que el tema en los medios se retomó de forma difusa, desinformando y provocando voces en contra de toda iniciativa; en especial las organizaciones de derechos humanos aseguraban que había intentos de querer aprobar una Ley de Amnistía, promovida por el diputado del PDC Rodolfo Parker. “Aquí es importante aclarar, le pedimos a él (a Parker) que retirara su propuesta porque era parecida a la Ley de Amnistía y la retiró”, dijo. Ahora hay dos propuestas en estudios, ya que las organizaciones de DDHH y familiares de víctimas presentaron una nueva en mayo de este año.

El FMLN insiste en que debía consultarse a la población y en especial a las víctimas. “Cosa que no fue atendida en su momento por los partidos de derecha, pero que la población misma presionó para que se hiciera”, señaló y recordó que esto llevó a que la Asamblea abriera las consultas, pero el FMLN en los últimos tres meses ha retomado su propio proceso de consulta, el cual lleva más de diez encuentros territoriales.

“Como FMLN estamos haciendo la consulta en todo el país, para hacer una consulta especialmente con las víctimas, población, excombatientes y en general a la militancia del FMLN, para aclarar muchas dudas y confusiones”, aseguró.

La verdad debe imperar

La verdad es lo que busca la Ley, para que las nuevas generaciones conozcan y a futuro no cometan errores del pasado. “¿Pero cómo se logra esto? Cuando las nuevas generaciones conozcan la verdad”, reiteró.

“La verdad destruye toda la impunidad. La verdad solo está al servicio de la justicia y de las garantías de no repetición”, consideró y señaló que en cada juicio el juez decidirá si se conceden garantías o no, pero los procesos judiciales serán desarrollados, no se interrumpirán con ninguna Ley.

En conclusión el FMLN cree que la Ley debe garantizar que la verdad impere. “Es el gran valor de esa Ley que estamos tratando de armar aquí en la Asamblea, pero se necesita que todos sintonicemos en este tema”, manifestó.