“La gente espera más (de la selección femenina), porque ha logrado mucho en poco tiempo”: Eric Acuña

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

La selección femenina salvadoreña tuvo una dolorosa derrota ante Costa Rica, en el segundo compromiso de la Copa Oro W, en el estadio Shell Energy en Houston, Texas, al caer 2-0 ante la selección tica, que dejó a un paso de la inminente eliminación al equipo de Eric Acuña de la primera edición de la competencia regional.

La Selecta llegó con el sueño intacto en busca del objetivo, ponerse cada vez más cerca de cuartos de final, pero, esa ilusión fue arrancada por La Sele, quien amparada por el doblete de Priscila Chinchilla (8’, 49’), hasta el momento, se quedó con la casilla 2 del grupo C.

Sobre este resultado, el técnico del combinado nacional mencionó: “La verdad, incómodo con el resultado, porque nos seguimos metiendo los goles nosotros solos, nos sigue pasando factura lo amateur, lastimosamente. Sí me sabe mal, si me voy a los números y a los últimos resultados contra Costa Rica, este ha sido el mejor en la historia, pero no vale porque aunque haya sido el mejor estaba para más”.

El estratega aseguró que hay que trabajar mucho el tema anímico, en la profesionalización del equipo femeninom y de la mano el rodaje; jugar más amistosos, ser más oficiosos, ya que la falta de ello, perjudica al equipo.

Acuña también pidió disculpas a la afición, porque el objetivo de la selección de acuerdo al técnico es darle alegrías a la afición salvadoreña, y también destacó su emoción por el apoyo que le dan al equipo aún fuera del país.

“Ofrecerle trabajo, no podemos ofrecerle otra cosa, tampoco puedo prometer cosas que están en el aire, a veces la palabra trabajo es tan repetitiva en los coaches, que la gente ya no cree, pero es lo que queda, seguir trabajando y tratar de afinar el equipo, yo si creo que hay ciertas jugadoras que deben salir de selección ya”, puntualizó.

De forma optimista el seleccionador aseguró que tratarán de buscar el resultado ante la selección de Paraguay este miércoles, en el último compromiso de la azul y blanco, a pesar de los resultados ante Canadá y Costa Rica, y de las pocas oportunidades que tiene el equipo de optar a los cuartos de final entre los dos mejores terceros de dicha ronda.

Respecto a los resultados que se tuvo ante las selecciones rivales, el técnico dijo que el fútbol a veces es muy “grosero”, y deben iniciar a construir una selección con más solidez a pesar del avance que se ha tenido hasta la fecha para ganar partidos importantes.

A pesar de los 3 años que tiene la selección de estarse construyendo en este proyecto femenino, que busca destacar entre las mejores selecciones de la región, Acuña mencionó que el oficio de las jugadoras y la falta de experiencia se nota en la cancha, pero “la gente espera más, porque han logrado mucho en poco tiempo”, una selección que no está lista para cosas “muy importantes”, pero compite.