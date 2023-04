La Comunidad Santa Marta-ADES exige la libertad de los líderes comunitarios

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

A tres meses de la captura de los líderes comunitarios Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García y Pedro Antonio Rivas, y de los directivos de ADES Teodoro Antonio Pacheco (director) y Saúl Agustín Rivas (jurídico), la comunidad Santa Marta reiteró su demanda de liberación de estos defensores ambientalistas.

En un comunicado hecho público en las redes sociales, la comunidad Santa Marta señaló que ya pasaron tres meses sin que los líderes comunitarios hayan vuelto a sus hogares.

“Desde hace tres meses no están con nosotras y nosotros. No tenemos su presencia, sus palabras, su cariño, su empeño decidido y su incansable trabajo. Son nuestros líderes comunitarios y defensores ambientales de Santa Marta y ADES, detenidos injustamente el 11 de enero por delitos que no cometieron. Hace tres meses que las familias no les tienen en sus hogares, no les tenemos en nuestra Comunidad y no les tenemos en nuestra Asociación”, señala la Comunidad Santa Marta.

En cuanto al papel de la Fiscalía General de la República, el comunicado reitera que estos cinco líderes comunitarios han sido acusados “sin pruebas”, y por un supuesto crimen durante la guerra civil, sin cumplir ningún elemento del marco jurídico como la presunción de inocencia y una investigación exhaustiva sobre las supuestas responsabilidades.

“E Juzgado de Paz de Victoria decretó injustificadamente detención provisional y el Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque rechazó injustificadamente medidas sustitutivas al encarcelamiento”, alega.

“Hasta la fecha el proceso continúa estancado en la Cámara de Segunda Instancia de Cojutepeque, permaneciendo en un -limbo jurídico- debido a que la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia no resuelve la impugnación presentada por la Fiscalía contra uno de los magistrados que debían resolver la apelación presentada por la defensa legal de los compañeros detenidos”, argumenta.

La comuniad sostiene que mientras este caso no sea atendido por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, los líderes comunitarios continúan guardando prisión en condiciones que le son para familiares y comunidad “totalmente desconocidas”, ya que carecen de contacto con ellos, pese a que la ley lo permite.

Los ambientalistas tampoco cuentan con acceso de su abogado defensor, aún que los agentes fiscales cuando los capturaron ese 11 de enero del presente año, les aseguraron que el caso no estaba bajo “el régimen de excepción” y por tanto procedía otro tipo de proceso legal.

“En marzo, dos de los compañeros detenidos fueron llevados a un centro médico penitenciario, lo cual confirma el deterioro de su salud, sobre todo, de quienes padecen enfermedades crónicas”, manifestaron.

“Desde hace tres meses el Estado salvadoreño cometió el absurdo de capturar y encarcelar a luchadores ambientales que salvaron al país del desastre de la minería metálica, en lugar de homenajearlos por haber defendido el agua, la biodiversidad, la agricultura y la continuidad de la vida misma”, reiteraron.

Como comunidad históricamente vinculada a la defensa de sus derechos humanos, ambientales y socio-económicos la Comunidad Santa Marta-ADES exigió de nuevo la liberación de sus líderes comunitarios y permitirles volver a sus hogares y actividades para el engrandecimiento de sus pobladores.

“Este día alzamos nuevamente nuestras voces para exigir a la Fiscalía y al Sistema Judicial salvadoreño ¡parar Ya! con este abuso, esta arbitrariedad y esta injusticia. Y a nuestros líderes comunitarios les decimos otra vez: ¡Compañeros: NO están solos. Por ustedes, y con ustedes, ¡continuamos!”, señala el comunicado.

Organizaciones indígenas de Morelos México suman apoyo Santa Marta-ADES

Las organizaciones que integran la “Unificación de Pueblos y Colonias contra la Minería en Morelos” (México), endosaron su apoyo y solidaridad a los cinco líderes comunitarios de Santa Marta-ADES, en Victoria, Cabañas, y reconoce la lucha que han librado históricamente contra la minería metálica en el país.

“El Salvador se convirtió en 2017 en el primer país en donde se encuentra prohibida la minería metálica, en todo su territorio. Esta prohibición incluye las actividades de exploración, extracción, explotación y procesamiento a cielo abierto y subterráneo, también impide el uso de químicos tóxicos en cualquier proceso de minería metálica. Alcanzar esto no fue fácil”, expone en su comunicado oficial. Igualmente, admite que esta población luchó incansable y por esto enfrentaron acciones legales y arbitrarias emprendidas por el “gran capital” y sus “vasallos locales” en la cual, la Asociación de Desarrollo Económico y Social “Santa Marta” (ADES Santa Marta), integró esta resistencia social.

“A partir de un comité de repobladores que en 1987 abandonó el refugio de Mesas Grandes en Honduras, su hogar luego de huir de la represión estatal durante la guerra civil, con el fin de retornar a su patria y consolidar la pequeña comunidad de Santa Marta, en el norte del municipio de Victoria del departamento de Cabañas, surgió ADES Santa Marta”, reseña.

“De esta manera, el 7 de marzo de 1993 nació esta semilla de dignidad. La devastación que dejó la guerra y su exilio, les dejó claro que en -tiempos de paz- había que luchar por la defensa de la tierra, la naturaleza, el agua y el derecho a una vida digna”, agrega.

La pérdida de vidas de ambientalistas en esta lucha por la protección del agua, la tierra y la salud, con el asesinato de Marcelo Rivera, Ramiro Rivera y Dora Sorto (con ocho meses de embarazo) así como el hijo de uno de sus dirigentes, también fuer recordado por la organización mexicana.

“A pesar de estas enormes victorias, hoy las mineras se preparan para regresar a El Salvador y buscan revertir la legislación. Al contar con el apoyo del gobierno de Nayib Bukele, actual presidente. Ese apoyo se evidenció el 11 de enero pasado, cuando entre la una y las dos de la mañana en Santa Marta y otro municipio fueron detenidos mientras dormían los 5 dirigentes de esta comunidad y de ADES Santa Marta”, recuerda.

“Por ello, nosotros, como organización aglutinados en la UNIFICACION DE PUEBLOS Y COLONIAS CONTRA LA MINERIA EN MORELOS que luchamos contra la minería, nos unimos a los que en diferentes partes del mundo exigen la liberación inmediata de los defensores del agua y de la tierra”, puntualiza el comunicado.