“La clave para ganarle a Jamaica es tener la pelota”: Nelson Bonilla

Con la obligación de ganar para aspirar a uno de los cupos a Copa Oro, Nelson Bonilla, atacante de la selecta, dijo que la clave para derrotar a los caribeños será controlar la tenencia del balón en el duelo por Liga de Naciones.

“La clave es tener la pelota porque los jamaiquinos buscarán el roce, porque son más fuertes físicamente que nosotros. Además, sabemos que no somos dotados físicamente, pero si tenemos bastante capacidad técnica y me lo han dicho técnicos con los que he trabajado en el extranjero”, analizó el ariete del Bangkok tailandés.

Asimismo, el legionario salvadoreño manifestó que deben aprovechar la localía e imponer condiciones ante los “reggae boyz”.

“Tenemos que aprovechar la localía porque no solo se viene la Copa Oro, sino que también las eliminatorias (rumbo a Catar 2022) y debemos hacernos respetar en casa desde ya”, reconoció el delantero del Bangkok.

De hecho, Nelson Bonilla dijo que es posible lograr los tres puntos, a pesar de no saborear el triunfo antes los isleños desde el año 2000.

“Sabemos que Jamaica no es fácil, pues ya tenemos 19 años de no ganarle. No obstante, fuimos superiores en el partido que empatamos 1-1 en la Copa Oro 2017”, manifestó el ariete cuscatleco.

Con respecto a su racha goleadora con el Bangkok, Nelson Bonilla dijo que espera mantener su olfato intacto con la azul y blanco.

“Gracias a Dios he marcado dos goles en cuatro partidos con mi equipo y espero seguir así con la selección, ya que hay necesidad de ganar para clasificar a la Copa Oro”, expresó el rompe redes salvadoreño.

Al consultarle si siente presión previo al duelo, Bonilla dijo que el plantel ganó confianza luego de vencer a Guatemala en partido amistoso.

“Recuerdo una eliminatoria que se notaba bastante la presión porque teníamos que ganarle a Costa Rica, pero hoy el grupo está confiado desde que le ganamos a Guatemala y no he notado presión”, manifestó Nelson Bonilla.