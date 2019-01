Kroos dice que Real Madrid está “concentrado” en la Copa y la Champions

Berlín/Alemania/AFP

Tras el pésimo comienzo liguero, el Real Madrid está “concentrado” en ganar esta temporada la Copa del Rey y la Liga de Campeones, declaró el centrocampista Toni Kroos en una entrevista al diario berlinés Die Welt, dando casi por perdida la Liga.

El Real Madrid está actualmente en el tercer puesto de la clasificación del campeonato español, a 10 puntos del líder Barcelona y a 5 del Atlético de Madrid tras 21 jornada disputadas.

“Evidentemente hemos tenido algunos problemas y hemos cedido demasiados puntos durante la primera vuelta de la Liga, cometimos muchos errores en ese periodo”, declaró el jugador internacional alemán.

“Pese a todo, siempre he creído, y son las últimas temporadas las que me dan confianza, que tenemos un equipo excelente y que no tenemos derecho a bajar los brazos”, añadió.

La temporada pasada también quedamos fuera de la carrera por la Liga bastante pronto, de manera que el título no era un objetivo realista, pero mantuvimos este fuego que nos anima porque sabíamos que aún podíamos ganar algo. Y volvimos a ganar la Liga de Campeones”, recordó.

El Real Madrid tiene casi un pie en semifinales de la Copa del Rey (ganó en la ida al Girona por 4-2) y jugará contra el Ajax los octavos de final de la Liga de Campeones. “Estamos aún en la carrera por esas dos competiciones. En eso estamos concentrados. No hay motivo para bajar los brazos, tenemos todavía la posibilidad de ganar títulos”, aseguró Kroos.

Interrogado sobre el buen momento de forma del equipo blanco las últimas semanas, Kroos constató simplemente que “cada victoria aumenta nuestra confianza, las cosas funcionan mejor en el equipos, las sensaciones son buenas”.