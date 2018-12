Karina Sosa propone empoderar a la mujer para reducir violencia intrafamiliar

Yaneth Estrada

@caricheop

De cara a las elecciones del 3 de febrero de 2019, la candidata a la vicepresidencia por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) Karina Sosa comparte sus propuestas y programas para un tercer Gobierno del Cambio. En su trayectoria política destaca que fue electa diputada por San Salvador y ha fungido como presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores en la Asamblea Legislativa, además de su apoyo decidido para la continuidad de los diferentes programas sociales, el INJUVE, Ciudad Mujer y visitas a Estados Unidos en la búsqueda de respeto y dignificación para los connacionales.

-¿Considera que la posición de vicepresidenta es de tipo cosmética o decorativa?

La mía no sería así, he demostrado que me he involucrado y buscado opciones ante diferentes problemas del país. Esto ha sido una pregunta muy recurrente en varias entrevistas, pero como he aclarado, quizás la figura cosmética se ejercía antes de los gobiernos del cambio. Es desde la llegada de Mauricio Funes (2009) con Salvador Sánchez Cerén que fue vicepresidente y ministro de Educación ad honórem donde todo esto se rompe. Ahora, con la entrada de Salvador Sánchez Cerén a la Presidencia de la República (2014) quedó demostrado que la labor del vicepresidente es muy importante. Podemos mencionar a Óscar Ortiz, quien actualmente es vicepresidente, secretario técnico y presidente de la junta directiva de FOMILENIO II, donde hasta Estados Unidos ha reconocido su labor de liderazgo.

– En algo más concreto, ¿cuál sería su propuesta para el sector de la mujer?

Tenemos varias iniciativas que es importante decir, al igual que el resto de los contenidos de nuestro programa de gobierno que se ha construido con cada uno de los sectores. En este caso nos reunimos con mujeres que nos externaron su preocupación y su sentir a cerca de la realidad que viven en las diferentes áreas en las que se desenvuelven y eso nos ha atraído a nosotros a precisar, de alguna manera de acuerdo a esas necesidades que ellas expresaron, las propuestas que estamos haciéndole al país asumiéndolo como un compromiso muy importante.

Ampliar Ciudad Mujer, que ha sido clave para poder contribuir a transformar la vida de muchas mujeres, solo existen 6 sedes en el país y hemos visto que los beneficios llegaron a dos millones de mujeres, con cuatro millones de servicios dentro de los cuales puedo destacar asistencia médica, psicológica, jurídica, talleres en diferentes áreas y creemos que las mujeres salvadoreñas merecen tener sedes en el resto del país.

Otra propuesta es mejorar la capacidad económica de las mujeres, porque nosotros creemos que esta apuesta es estratégica porque estamos hablando que las mujeres somos la mayoría de las fuerzas salvadoreñas y nos encontramos en situaciones de desigualdad con los hombres, claro, un reto que asumimos, el compromiso del país, pero cuando vemos ese todo nos damos cuenta que existen gradas, que no nos permiten a todos vivir la igualdad jurídica que establece la Constitución.

En este sentido, hemos hablado, por ejemplo, de crear los Centros de Desarrollo Integral (CDI) que tienen tres objetivos principales: asistir en salud y educación a los niños y las niñas de nuestro país de 0 a 6 años.

Esto para que los padres o principalmente las madres solteras puedan dejar a sus hijos mientras se dedican a otras labores como trabajo o formación académica, considerando que por ejercer las labores de cuido del hogar no pudieron culminar sus estudios o ejercer un empleo, lo que genera una dependencia económica.

Hablamos de educación en los primeros años, viendo a niños y niñas como personas sujetas de derecho, para desarrollar de mejor manera sus habilidades cognoscitivas, creo que hay que facilitar los conceptos de tiempo pleno para que puedan estar todo el día, para que la familia se sienta tranquila y no incurran en el gasto de cuido para que la mujer pueda formarse o trabajar y así lograr el empoderamiento.

– ¿Esto también se relaciona con la violencia hacia la mujer?

Sí, porque muchas mujeres que sufren violencia intrafamiliar están sometidas a ella, porque no terminaron de estudiar, porque no tienen empleo y se quedaron toda la vida al cuido de la familia o porque no tienen oportunidad de generar sus propios ingresos lo que las vuelve vulnerables, a tal punto que hasta se ha llegado a la muerte.

– Acá entra la alerta por feminicidios que este año tuvo cifras realmente alarmantes en el país, ¿qué debe cambiar?

En este tema nosotros creemos que todo está íntimamente relacionado y debemos ver las causas, no solo las consecuencias para saber cómo contrarrestar el problema para ir desarticulando es incremento de feminicidios.

Asimismo, creemos, con Hugo Martínez, que lo importante es apostarle el empoderamiento de la mujer, aunque no solo las mujeres que dependen económicamente de los hombres sufren violencia intrafamiliar y eso quedó demostrado recientemente, porque han sido profesionales y han terminado muertas.

– Entonces, ¿qué debe hacerse desde el Gobierno en este tema?

Empoderar a la mujer puede ser una herramienta que puede contribuir a cambiar ese modelo que tenemos como sociedad y como gobierno, para respetar a la mujer y generar una campaña que permita la defensa colectiva, porque la violencia la padece la familia, si una mamá es violentada también sus hijos, y estamos en una cadena de violencia que nace en el hogar y que desgraciadamente se repetirá. Porque lo que los hijos ven luego lo reproducirán en su escuela o en otro lugar.

Debemos de ir a la raíz del problema y una de las cosas que hemos identificado es que es urgente y necesario, tenemos que empoderar económicamente a la mujer y no quiero que pensemos que esto es una guerra entre hombres y mujeres, no. Lo que queremos es generar condiciones de igualdad, que permitan el desarrollo de la mujer salvadoreña y de la sociedad en general.

– Esto incluiría otra de sus propuestas que es una reforma educativa, que retoma la formación en valores, ¿por qué?

Esto es algo clave, la educación en valores, porque el respeto a la mujer empieza en el hogar. Y esto tiene que ver precisamente con la causa, con el origen, la violencia no sale del aire, y aquí no le podemos echar la culpa a los jóvenes o a un grupo y estigmatizarlo.

Tenemos que ser responsables y revisar de dónde nace la violencia para combatir sus efectos que sería lo más importante. Porque si la familia no está sana mentalmente, difícilmente vamos a generar valores en una sociedad y si esto no existe, entonces debemos empapar a los niños desde las escuelas, desde diferentes trincheras, en el conocimiento de valores y derechos de la mujer.

– Fueron los únicos candidatos quienes presentaron oficialmente su programa de gobierno, pero sus propuestas ahora son retomadas o repetidas por otros partidos, ¿cómo toman esta situación?

Yo lo considero una falta de respeto, no para mí ni para Hugo, a mí me da risa, pero en realidad es una falta de respeto para todos los actores que tomaron la decisión de sentarse en una mesa con Hugo Martínez y Karina Sosa y confiarles sus propuestas.

– A nivel económico, ¿qué proponen?

Existe la relación con países amigos que podrían contribuir a mejorar la economía del país sin comprometer nuestra identidad democrática. Ahí se incluyen los polos de desarrollo que buscan llegar al territorio y potenciarlos.