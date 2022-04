Jornada 16 de LMF deja 18 goles

Rebeca Henríquez Colaboradora @DiarioColatino C on 17 goles, tres victorias, tres empates y un autogol cerró la jornada 16 del torneo Clausura 2022, donde el Águila sigue líder con 33 puntos en la tabla de posiciones, el Chalatenango se mantiene con 30 puntos, y Alianza en tercera posición con 26. La jornada sabatina arrancó con un empate 1 por 1 entre el Santa Tecla que buscaba sumar en el estadio las Delicias ante el FAS, que deseaba avanzar en la tabla de posiciones. Sobre el 42’, Landaverde por banda derecha asistió a Kevin Reyes quien con un disparo directo al área puso el primero para los tigrillos. Después del medio tiempo los tecleños decididos por emparejar el marcador pusieron el empate al 82’ por medio de el “toro” González ante la falta de prolongación del arquero tigrillo. El Platense fue superior al Chalatenango en el Gregorio Martínez al ganarle 2 por 1. Irving Herrera abrió el marcador dos minutos después de iniciado el partido, sin embargo, los alacranes reaccionaron al 18’ con la marca de Ricardo Guevara, pero los viroleños decididos por sumar una victoria rompieron el empate al 67 con Melvin Alfaro. Un empate de 2-2 sumó Isidro Metapán ante el Once Deportivo en el estadio Jorge S. Landaverde. El primer tanto sobre los 11 fue ejecutado por Kevin Román para el Metapán, pero el conjunto aurinegro firmó el empate al 31 con marca de Yabari Hylton. Ocho minutos después, Josué Rivera adelantó a los del tanque fronterizo y marcó el segundo al 39, pero los caleros buscaban el segundo cuando Cristián Gil arrebató la victoria al Once Deportivo, sumando un empate en el suelo calero. En la Jornada dominical el Águila goleó 4 por 0 al conjunto capitalino, Atlético Marte. Los aguiluchos abrieron el marcador al minuto 11 con un centro que llegó fuera del área para que Xavi García la pusiera dentro de la red de los marcianos. Faider Burbano puso el segundo sobre el 65’, seguido de la marca de Kevin Melara que le daba alas a los emplumados al 78’ tras el tercer gol. Yan Maciel firmó la victoria frente al cierre del partido, sobre el 80’. En el Sergio Torres el Alianza ganó por la mínima gracias a un autogol de Alexis Maravilla del Firpo. En un duelo donde los albos tuvieron mayor dominio y posesión de balón, pero tras un error al minuto 87, Maravilla empujó a la red el gol de ventaja para los albos. En Santa Rosa de Lima el Municipal Limeño y el Jocoro sumaron un empate de 2-2. El fogonero Nelson Alvarenga puso el primero sobre el minuto 45 para el Jocoro, Jairo Rochez Crisanto marcó el segundo sobre el minuto 59 que le dio confianza a los visitantes, a pesar de las dos marcas el Limeño supo afianzarse y consiguió el primero al minuto 61 por Nicolás Muñoz. El jugador superó así el récord centroamericano de goles con 302 goles en la división nacional. El del empate, que buscaban los limeños fue sellado al 90+3 por Jefferson Valladares.

