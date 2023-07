Joel Sánchez pide «una campaña de altura»

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El candidato presidencial por Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Joel Sánchez, estuvo hoy en “La Entrevista” de 106.9 FM donde reiteró que la población debe entender que el país vive en un momento histórico.

“Es de suma urgencia hacer un llamado a todos los candidatos constitucionales de los diferentes partidos, así como a los representantes de sociedad civil para que nos sentemos a dialogar y hacer una campaña de altura”, agregó Sánchez en vistas a la campaña.

Sobre su participación en la política, Sánchez comentó que tomó esa decisión «que fue reflexionada con amigos y familiares que me aconsejaban de que no lo hiciera por ataques que podría recibir (…) a mí no me importa, voy a luchar por el pueblo».