Joel Hernández presenta “Quiero ser tu Marido”

¿Cómo se llama el tema que promocionas? ¿Es original?

R/ Este tema que estoy promocionando lleva por nombre “Quiero ser tu Marido” es un tema original de mi autoría ya que fue compuesto y escrito por un servidor lo cual de la misma manera yo mismo le hizo el arreglo musical con mi acordeón y después se traspasó con mariachi.

¿Qué refleja la letra o qué nos dice la letra?

R/ La letra es el reflejo de un hombre cuando ama a una mujer y está dispuesto a todo hasta entregar su propia libertad pero resulta que los padres no me aceptan así que por ser un bohemio y trovador me la tengo que jugar por que ya no me la puedo sacar de la mente y está dispuesto a todo por su amor hasta convertirse en un hombre casado.

¿La canción es parte o será parte de un disco o ya está en algún disco?

R/ Claro la canción ya es parte de un álbum el cual lleva por nombre “A Mi Pueblito” ya que incluye un tema que se llama de la misma manera “A Mi Pueblito” donde están 8 temas más como: “Te Confieso”, “La Dueña de mi Alma”, “Quiero Ser Tu Marido” “Por qué se ha Marchado”, “Voy a Arrancarme Tus Besos” “El Dolido” y “Pena y Dolor”. Los cuales todos son de mi autoría y aunque los arreglos musicales me ayudaron algunos músicos la idea original siempre fue mía a mi estilo por qué siempre eh buscado eso un estilo propio original de Joel Hernández.

¿Existen planes de grabar un vídeo para esta canción?

R/ Si de hecho ya está el video disponible en youtube el cual pueden Buscar de la misma manera “Quiero Ser Tu Marido” Joel Hernández el video. Fue grabado por Cab Fuerte Records Studio y fue dirigida la obra por mi persona y por el señor Jorge Cabrera director y presidente de Cab Fuerte Records Studio así que los invito a que me localicen en mi canal oficial de youtube como Joel Hernández donde podrán encontrar este y otros vídeos más.

¿Cuál ha sido la respuesta del público al momento de escuchar este tema?

R/ La verdad es un tema que ha tenido bastante aceptación durante y después de mis conciertos ya que por el tiempo de promoción que se lleva le gente lo ha apoyado súper bien ¿por qué? Porque, las reproduces en mi canal suben cada día más y más lo cual me hace sentir satisfecho con el trabajo que se lleva realizado hasta el momento pero al mismo tiempo eso me motiva a seguir trabajando diariamente para mejorar cada día y entregar lo mejor de mí para llevar a todo ese gran público que me apoya y los que vengan aún mejores cosas esa es mi forma de agradecerles mejorando cada día más.

¿Cuáles son los proyectos para el 2018?

R/ Sin duda seguir trabajando duro para ser cada día una mejor persona y así mismo poder trabajar para tener que dar de nuevo a mi público como artista ya que sin duda existen planes de tener la oportunidad de visitar a ese bonito y bello país como lo es El Salvador y conocer su cultura y lo más importante agradecer en persona todo el apoyo que me han brindado como artista y ojalá Dios me dé la oportunidad de cantarles este y otros muchos temas más para todos ustedes porque no quiero ir solo una vez si no que la veces que mi público me acepte yo estaré feliz de ir a este hermoso país.

¿Algunas canciones promocionadas anteriormente?

R/ Si hay un tema promocionado anteriormente el cual lleva por nombre “Lloraras en Navidad” por lo mismo solo se promociono en navidad pero el tema sigue vigente en todas las radios es un cover del señor Javier Solís el cual es muy especial para mi ya que él y el señor Juan Gabriel son mis más grandes ídolos tanto como intérpretes que como compositores.

¿Cuantos años de trayectoria de que país eres?

R/ Tengo aproximadamente 10 años como cantante profesional pero canto desde que recuerdo ósea es decir desde siempre me gustó el canto pero por cuestiones de tiempo y economía me impedía hacerlo profesional cuándo era niño pero como compositor empecé a los 14 años de edad a los 23 años aprendí mi primer instrumento que es el acordeón y aunque he dejado de practicar un poco siempre sigo

practicando otros instrumentos como la guitarra y el bass.

¿De qué país eres?

R/ Soy mexicano del estado de San Luis Potosí un estado muy bonito al cual les invito a visitar cuando gusten es un estado donde hay muchos lugares hermosos como Río Verde la Huasteca Mexquitic de Carmona y mi pueblo Valle Umbroso solo por mencionar algunos así que cuando gusten les invito a conocer mi México lindo y querido un país lleno de problemas como cualquier otro pero con millones de personas que soñamos con un mañana mejor.

“Bueno por mi parte les agradezco infinitamente por apoyar mi carrera musical espero y muy pronto estar con ustedes cantando en vivo mis canciones y para que conozcan más sobre mi persona gracias, su siempre fiel amigo Joel, ¡Que Dios me los bendiga por siempre!” finalizó Hernández.