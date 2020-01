Jeanine Áñez anuncia su candidatura a presidencia de Bolivia

Telesur

La senadora boliviana Jeanine Añez, autoproclamada presidenta tras el golpe de Estado contra Evo Morales, anunció este viernes que se presentará a las elecciones generales del 3 de mayo.

«Anunciarles que he tomado la decisión de presentarme como candidata a las elecciones nacionales, créanme que es una enorme responsabilidad. No estaba en mis planes participar en estas elecciones. En las últimas semanas hemos preparado construir consensos y no los hemos conseguido», dijo Áñez, en un acto en La Paz.

La mandataria de facto recibió el apoyo del partido conservador Solidaridad y Soberanía (Sol.Bo) del alcalde de la capital boliviana Luis Revilla.

Áñez, quien se autoproclamó presidenta de Bolivia tras el golpe de Estado a Evo Morales, aseguró que «la dispersión de votos y la presentación de candidaturas que no logran unir a los bolivianos», definieron la decisión de presentarse a los comicios del próximo mayo.

La senadora exhortó a otras formaciones políticas a forjar una alianza en torno a su candidatura. «Les extiendo una mano y les aseguro que la puerta sigue abierta», dijo Áñez, cuyo Gobierno se ha caracterizado por perseguir política y judicialmente a los exmiembros del gabinete del depuesto mandatario.