Irán responde a Israel tras su ataque contra consulado Damasco

Tel Aviv/Prensa Latina

Irán lanzó hoy docenas de drones contra Israel en su prometida respuesta al ataque de este país contra su consulado en Damasco, Siria, que causó numerosos muertos, incluidos dos generales.

Medios de prensa como el portal noticioso Ynet y el diario electrónico The Times of Israel señalaron que los aparatos no tripulados tardarán de seis a nueve horas en llegar, y precisaron que los blancos podrían ser objetivos militares.

El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, contralmirante Daniel Hagari, confirmó el hecho y llamó a la ciudadanía a seguir las normas porque “tenemos un excelente sistema de defensa (…) pero no es hermético”.

Tras conocerse la noticia, en un mensaje al país, el primer ministro Benjamin Netanyahu prometió atacar a la nación musulmana, lo cual amenaza con una escalada de grandes proporciones en la región.

“Estamos listos para un ataque directo de Irán y responderemos de la misma manera”, afirmó el político derechista, quien enfrenta una ola de críticas internacionales por su agresión contra Gaza.

Teherán acusó a la administración de Netanyahu de bombardear su consulado en la capital siria el 1 de abril último, que provocó la muerte de comandantes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Estados Unidos, así como varias potencias occidentales, incluidas Francia, Alemania y Reino Unido, cerraron filas con Israel en los últimos días al advertir a Irán de no cumplir su venganza.

Varios funcionarios norteamericanos fueron más allá y afirmaron que el Pentágono participará en la defensa de Israel, aunque algunos medios especularon que también podría sumarse al ataque.

El tema centró las conversaciones hace dos días entre los jefes del Estado Mayor de las FDI, Herzi Halevi, y del Comando Central de Estados Unidos, general Michael Kurilla, quien realizó una breve visita.

El bombardeo contra el consulado generó una ola de repudio internacional y aumentó las críticas a Netanyahu, quien ya está contra las cuerdas por los crímenes cometidos por sus tropas en la Franja de Gaza.