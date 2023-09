Ir al Mundial es un «sueño» pero no un «objetivo» para La Selecta

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

El director técnico de la selección nacional Rubén de la Barrera y el director deportivo Diogo Gama se refirieron en el programa radial La Tribu, sobre el hecho de que ir al Mundial no es un objetivo, sino un «sueño», del que dependen e influyen muchos aspectos actuales.

El director de selecciones aclaró el aspecto de que llegar al mundial no es un objetivo trazado, porque más allá de ser un objeto, «es un sueño», pero que la afición debe ser conscientes donde estamos porque la realidad de los últimos 30 partidos La Selecta tuvo la capacidad de hacer siete lo que quiere decir que en los próximos 13 partidos tienen que ser 33 puntos para clasificar a la cita mundialista.

«Como entrenador no quiero ir al Mundial, quiero ganar el mundial, pero no puedo decir semejantes barbaridades. La gente quiere escuchar eso de mi parte, pero no lo voy a decir porque lo que se va a interpretar es que prometo ganar el Mundial”, aseguró por su parte De la Barrera.

“Yo, para mi vida quiero ser campeón del mundo, campeón de Europa, y si no puedo lógicamente será competir de la mejor manera y si no tenemos la capacidad para eso, el siguiente objetivo es participar porque es a lo máximo que se puede aspirar”, ejemplificó el coruñés.