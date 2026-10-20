Inter Tecla, FAS y Alianza certifican su boleto a la siguiente ronda de la Liga Femenina

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Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

Se disputó la jornada 16 del torneo de Apertura 2026 en la Liga Femenina y con ello se conocieron los primeros tres equipos clasificados a la siguiente ronda: Inter Tecla , FAS y Alianza Women. Tecla, líder de la tabla, amplió su hegemonía y candidatura a optar por el título.

Inter Tecla dio una auténtica demostración de goleó, tras vencer 15-1 a Municipal Limeño en la jornada 16 del Apertura y se mantiene en la cima de la tabla de posiciones, y hasta la fecha camina con quince victorias y una sola derrota.

El cuadro tigrillo de Santa Ana, FAS, selló una victoria en la última fecha a costa de Platense, tras derrotar 2-1 al conjunto de Zacatecoluca para conquistar su victoria número catorce que le concede ser escolta de las verdes en la tabla.

Una serie que no se hizo daño en esta jornada fue Isidro Metapán y Fuerte San Francisco, y es que tanto el cuadro de Santa Ana como las de Morazán repartieron puntos sobre el final del juego trás el 0-0 del encuentro.

Firpo hizo de las suyas en la «Caldera del diablo» al sellar una victoria por la mínima ante Inca Aruba en Usulután, resultado que significó la sexta victoria de las pamperas en busca de las posiciones de clasificación y quienes deberán encontrar los resultados para meterse a la siguiente ronda del Apertura.

Atlético Balboa puso fin a una racha negativa de quince encuentros consecutivos de derrota y sumó el primer resultado positivo tras vencer 2 a 0 a Águila en su localidad. Águila también camina en las últimas tres posiciones de la tabla en busca de las casillas de clasificación.

La serie Cacahuatique-Alianza que se iba a disputar en el estadio Boillat, en Ciudad Barrios, fue reprogramada debido al mal estado del terreno de juego, que presentaba acumulaciones de agua.

Tabla de posiciones

Inter Tecla extendió una jornada más su liderazgo en la tabla de posiciones tras la jornada 16, con 45 unidades, 15 victorias y una sola derrota hasta la fecha. Como escolta, FAS en la segunda posición con 14 victorias, una derrota y un empate, y en la tercera casilla, Alianza Women, con un partido pendiente, 13 victorias y 2 derrotas.

La cuarta posición es ocupada por Fuerte San Francisco que lucha por su boleto a la siguiente ronda, seguido de Cacahuatique, Platense, Firpo, Metapán, Inca Aruba, Águila, Municipal Limeño y Atlético Balboa.

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