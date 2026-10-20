Policía parisina pondrá en práctica toque de queda parcial

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París/Prensa Latina

La policía capitalina pone este lunes en práctica el toque de queda parcial en la céntrica Plaza de la República, escenario de demostraciones y choques de protestantes con fuerzas antimotines francesas.

La medida entra en vigor a las 23:00, hora local, y estará vigente hasta las 06:00, hora local, de este martes, y será la primera prueba para la aplicación de las medidas de emergencia anunciadas por el primer ministro Sébastien Lecornu, indicó el canal BFMTV.

Medidas similares se pondrán en práctica de forma limitada en algunas ciudades del país como Lille y Niza, una medida que encontró más apoyo entre los comerciantes, muchos de ellos indignados por la falta de respuesta policial cuando fueron dañados sus negocios.

La Plaza de la República se convirtió ahora en una especie de referencia de la concentración que se produjo allí el sábado pasado, antes del mediodía, para organizar una marcha pacífica de estudiantes, sindicatos y otros sectores en contra del encarecimiento de la vida.

Esa Plaza, con el monumento de la República, que data de julio de 1883, tiene en su parte superior la figura de Mariana, ahora cubierta con signos de irreverencia de los manifestantes, al igual que su tres figuras en la parte inferior, símbolos de la igualdad, libertad y fraternidad.

Por el momento, las autoridades buscan asegurar la tranquilidad ciudadana en la referida plaza, en el décimo distrito parisino, y el barrio de Halles, en el primer distrito de esta urbe.

La medida de restricción anunciada por Lecornu responde a los saqueos del fin de semana, protagonizados por elementos extremistas que los partidos de izquierda aclaran nada tienen que ver con el movimiento de estudiantes y sindicatos en demanda de mejoras sociales.

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