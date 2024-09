Información de 974,428 salvadoreños filtrados en redes sociales

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Nuevamente el grupo de hackers autodenominado “Ciber Inteligencia SV” hizo una filtración de datos que únicamente debe tener el Gobierno salvadoreño; se trata de una base de datos que contiene información personal de 974,428 salvadoreños, los cuales son cotizantes del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

Entre el gran listado está la información de empleados del sector público y privado del país, así como las direcciones donde están ubicadas estas empresas y los centenares de empleados cotizantes al ISSS.

Los datos de los salvadoreños contienen: el nombre completo, número de DUI, y NIT, dirección personal de residencia y números de teléfonos así como el número de afiliación al ISSS.

Es de aclarar que la filtración contiene información personal tanto de empleados públicos y funcionarios como salvadoreños que quizá hasta no les dan seguimiento a estos temas o a la política misma. Cualquier salvadoreño que pueda manejar Excel puede conocer la información de casi un millón de personas.

“Lo lamentamos por los salvadoreños de a pie… es un precio a pagar por saber la verdad, daños colaterales dijo baykid”, respondió el grupo de hackers, refiriéndose al presidente de la República, Nayib Bukele.

Este mismo grupo ya ha revelado otra base de datos tiempo atrás; en julio de este año, filtró un documento de Excel donde presuntamente estaban todos los empleados legislativos pertenecientes a la fracción de Nuevas Ideas; totalizaban 450 empleados entre ellas, maquillistas, modelos fotógrafos, ex presentadores de TV entre otros que fueron fuertemente criticadas por la opinión pública.

Este tipo de filtraciones como la revelación indebida de datos o información de carácter personal, según la Ley Especial Contra Delitos Informáticos y Conexos está sancionado con penas que van desde los 5 hasta los 8 años de prisión.

Entre el listado de casi un millón de personas, destaca el salario del presidente del Banco Central de Reserva (BCR) Douglas Rodríguez con un presunto salario de $41,400. Una cantidad exuberante, situación que no ha salido a desmentir el mismo funcionario pese a ser tendencia en redes sociales.

De hecho, ni el propio Instituto Salvadoreño del Seguro Social ha salido a desmentir la base de datos filtrada por Ciber Inteligencia SV. Este grupo incluso retó a Douglas Rodríguez de tratar de desmentir presentando su declaración patrimonial.

“Muchas personas andan cuestionando la veracidad del salario del presidente del BCR. Si el señor presidente decide intentar desmentirlo, que no lo haga sin antes hacer pública su declaración jurada de patrimonio. Si no tiene nada que ocultar, no debería tener inconvenientes… ¿verdad?”, comentó el grupo de hackers.

El gobierno de Bukele no se ha pronunciado sobre este tema; ha actuado con hermetismo pese a la importancia que el tema requiere.

Entre la base de datos destaca los salarios de varios funcionarios; por ejemplo, el ministro de Hacienda tendría un salario de $10 mil; el director del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) Peter Dumas un salario de $11,900, la jefa de gobierno, Carolina Recinos, $6 mil; el secretario de Prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria, $6 mil. Incluso, el propio presidente de la República, Nayib Bukele aparece con un salario de $3,467.43.

