Incomprensibles e irreflexivas esas caravanas de migrantes

Carlos Girón S.

Es natural que a todas las personas sensatas y reflexivas les o nos resulten incomprensibles las razones para que se originen esas grandes caravanas de migrantes que parten o han partido de Honduras, El Salvador y Guatemala con la intención, el propósito o la idea de llegar a los Estados Unidos de América en “busca de mejores oportunidades para vivir”. Es un drama, y a ratos se ha vuelto tragedia por los que ya se han ahogado al cruzar caudalosos ríos, o han muerto por enfermedades dadas las condiciones insalubres en que se movilizan esos grupos de gentes. Se diría que todas ellas se lanzan como al vacío, al suicidio, parecido al caso de los animalitos llamados lémures o lemúridos en Australia que hace tiempos se dirigían así, en caravanas, directo a despeñarse en las aguas del mar para morir. Nunca se ha explicado el por qué de ese instinto suicida en esos animalitos. Así está resultando el caso de los migrantes de las caravanas que se proponen recorrer a pie cientos, miles de kilómetros, bajo un sol ardiente o los fríos invernales, pues todavía se está en los últimos días de esa estación.

Las caravanas parece que van tras una utopía: llegar a suelo estadounidense para conseguir un trabajo a fin de “mejorar sus condiciones de vida”. El drama lo constituyen los cientos de niños que son llevados por sus padres a un destino incierto. Han tenido suerte los migrantes que los hermanos mexicanos no los han repelido sino, antes bien, les han ayudado dándoles alimentos, medicamentos y en algunos tramos del camino llevándolos en buses o en camiones. Dios les pagará esos gestos amorosos y humanitarios a los hermanos aztecas. ¿Y más allá? ¿Al alcanzar supuestamente la frontera con Estados Unidos, qué? ¡Paradoja! Allí les esperan alambradas con púas, quizá electrizadas, guardadas por militares del ejército estadunidense ¡para recibirlos con bala!, como es la orden dada por el presidente de ese país. Faltaría ver si los soldados, como humanos, son capaces de halar los gatillos de sus fusiles o metras en contra de sus congéneres, lo que es difícil de creer y concebir… aunque no se sabe…

Impresionante es el número de los migrantes. Se habla de miles, llegan a más de 11 mil 500, que van en tortuoso paso a paso por una senda que marca más de los 1,500 kilómetros. Métales pluma, usted, a esa distancia, llena de abrojos, precipicios, ríos caudalosos y las fieras salvajes que puedan cruzarse en el camino… las expectativas son que pueden llegar a su meta en unos dos meses… 60 días o más de penurias, dolor, llanto, tristeza, desconsuelo, desesperanza, fracaso…

No. Es incomprensible e irreflexivo de parte de los migrantes esa aventura dramática, trágica. En el caso de los compatriotas salvadoreños, uno podría decir que no tiene justificación para huir de su país: no es un país en la bancarrota, en la pobreza o la miseria. Jamás. Oportunidades de trabajo las hay por todos lados. Constantemente se anuncia la terminación de grandes complejos de edificios de las empresas constructoras, edificios para comercios, oficinas, restaurantes, centros de diversión, en fin. Allí hay generándose cantidad de puestos de trabajo.

Aparte de eso, se tiene al INSAFORP, una entidad que está favoreciendo a miles de jóvenes y adultos mayores ofreciendo una amplia gama de oficios y entrenamientos técnicos ¡EN FORMA GRATUITA! Esos cursos duran dos o tres meses para que quienes los toman salgan, incluso, con plazas de trabajo aquí y allá. Sé de varios muchachos (aunque también es para señoritas) que estando con un empleo fijo, han dispuesto tomar cualquiera de esos cursos y están preparados para poder desenvolverse en otra actividad en caso de no poder seguir ya en la ocupación que tienen. Solo es cosa de voluntad y deseo verdadero de superarse y prepararse para el futuro, como debe ser el anhelo y la ambición de todo joven.

En cuanto a las mujeres, recuérdese que está en plena marcha el múltiple proyecto de CIUDAD MUJER, con sedes en diversas regiones estratégicas del territorio nacional. Allí se está dando capacitación a miles de mujeres en una diversidad de oficios y ocupaciones que ya están siendo rentables para miles de mujeres que han recibido esas capacitaciones. Allí también todo ¡ES GRATUITO! para las usuarias.

Todo ello son programas sociales, generosos y visionarios, del Gobierno de la República, preocupado justamente por los segmentos más necesitados de nuestra población.

De modo que, tomando en cuenta todo eso, parece no tener la menor justificación la huida, fuga de su país de los migrantes aventureros, que no han utilizado bien su libre voluntad ni su recto pensar. Pobre de ellos.