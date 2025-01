Incertidumbre por inminente desalojo en Placita de la Zacamil

Samuel Amaya

“Está complicado, aquí ha sido un desastre”, comentó una comerciante de la Plaza Zacamil que se ha visto afectada por el posible desalojo de los 104 puestos, ordenado por la Alcaldía de San Salvador Centro, gobernada por Nuevas Ideas.

La madre, quien se dedica a la venta de pupusas, relató en horas de la mañana que este lunes laboró en “zozobra” ante la incertidumbre del desalojo, y dejar de llevar el sustento a su hija de 12 años y a su madre de la tercera edad, quienes dependen de ella para poder subsistir.

“Habían quedado que el 20 (de diciembre) iban a venir para llevarnos a buscar puesto a Mejicanos, Cuscatancingo, al Centro y no vinieron, y nos habían dicho que hasta el 6 (de enero) teníamos, pero para el 6 (ayer) ya todos íbamos a tener un puesto en otro lugar porque dijimos que, si no, no nos íbamos a ir. Dijo el señor (encargado de Mercados) con seguridad que el 20 venían y que el 6 (de enero) ya todos íbamos a tener un puesto”, añadió la madre.

Pedro Álvarez, vendedor de la Plaza Municipal Zacamil y vocero, recordó que el 28 de noviembre de 2024 autoridades de la Alcaldía llegaron con la intención de desalojarlos el 9 de diciembre, “así, sin ningún documento de desalojo, solo de voz, y pretendían intimidar a la gente”. El descontento de los vendedores por las nulas opciones se hizo notar.

“Ellos, haciendo el papel de buena gente, dijeron que nos daban hasta el 31 de diciembre”, comentó Álvarez. Además, quedaron de reunirse el 20 de diciembre, esto luego de brindar una conferencia de prensa denunciando el desalojo. “Pero de esa fecha a acá, ellos no han aparecido”.

“Hoy (lunes) lo que vemos es que aparece un montón de elementos del CAM, rodeando a la Plaza Municipal Zacamil, y nos están diciendo que, al parecer, en la tarde van a venir los señores delegados y viene supuestamente con Maquinaria del MOP para desmantelar la plaza. Así que tenemos esa amenaza latente en este momento”, comentó Álvarez.

Una de las comerciantes dijo que, en la Plaza Zacamil, los del CAM “no se asomaban todos los días, ahora hay bastante personal del CAM y dicen que ahora en la tarde nos van a desalojar del todo; nosotros la verdad, estamos con una incertidumbre, porque no nos han dado lugar como ellos prometieron”.

Es de aclarar que el espacio es propiedad del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y se pretende desalojar para que el sea parte del Proyecto de “embellecimiento” que ejecuta la comuna.

¿Alternativas?

Álvarez informó que, en su momento, cuando los pretendieron desalojar, les dijeron que las opciones eran irse para el mercado de Mejicanos, Ciudad Delgado, Ayutuxtepeque y Cuscatancingo.

“En esos mercados el comercio es bastante bajo. Aquí es un centro comercial, pero a veces incluso acá, es baja la venta, y nosotros no vamos a estorbarle a otros vendedores de esos lugares cuando las ventas en esos lugares son pocas. Ellos deducen que todos tenemos vehículos para movilizarnos de un distrito a otro. Así que mientras la solución para nosotros no sea aquí en el sector no estamos dispuestos a levantarnos de la plaza”, manifestó Álvarez.

La cuenta de X (exTwitter) del área de prensa de la Alcaldía de San Salvador Centro, realizó una publicación hace un mes, donde se ven puestos vacíos en el mercado central de Mejicanos. “Estos son los más de 100 puestos de venta en el Mercado Central #2 del distrito Mejicanos, que la comuna central ha puesto a disposición de los comerciantes de “La Placita de la Zacamil”, que se ubican en un espacio propiedad del Ministerio de Obras Públicas”.

Hasta el cierre de esta nota no se había efectuado el desalojo en la Placita de la Zacamil.

