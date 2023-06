Inauguran exposición «Yo no Tengo Casa» en el Museo Casa Toluca

El Museo Casa Toluca 1920 de la Secretaría de Cultura y Turismo abrió sus puertas a la exposición “Yo no tengo casa”, del artista Mark Debroux, inspirada en la poesía de Carlos Ernesto García.

Así, uniendo sus talentos es que nace «Yo no tengo casa» una muestra en la que cada pintura está inspirada en los versos del poeta radicado en España.

En esta conjugación de arte, se expresa al público el sentir y las emociones que nacen del exilio, de no pertenecer y de el anhelo de saberse en el mundo despojado, imágenes que se ven en la belleza y comtraste de colores de la obra de Mark.Asi, se llevo a cabo el acto inaugural: «Sean todas y todos bienvenidos a esta exposición, “Yo no tengo casa”; quisiera reflexionar justamente el tema que nos conforma. En cuanto una persona se separa de la tierra en donde nace, independientemente de los motivos, está destinada a vivir en dos tierras, son muchos los puntos de quiebre de la cotidianidad, la familia, los amigos, la escuela, las calles, todos esos espacios se transforman tanto como su sentido de pertenencia”, externó la Secretaria de Cultura y Turismo, Ivett Tinoco García.

Por su parte, Ernesto García expresó que “mi primer contacto con México fue en la adolescencia y fue en la mirada de unos revolucionarios metidos en una trinchera, que decían que, un Dios caído no es Dios, ni es nada, era la novela de Los de abajo de Mariano Azuela, desde entonces yo me convertí en un admirador de la revolución de este país”, al tiempo, recitó su poema “Yo no tengo casa”.

Más tarde, las y los integrantes de la Camaradería musical regalaron un concierto con poemas de Federico García Lorca, titulado “Llueve en el corazón de la locura”, como parte de éste presentaron siete piezas que cautivaron al público presente.

La exposición estará disponible hasta el mes de septiembre y podrá visitarse en este Museo, ubicado en Av. Miguel Hidalgo #506, colonia La Merced, Toluca, Estado de México, de martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas y domingo de 10:00 a 15:00 horas.