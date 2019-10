Imputado admite agresión sexual

Un hombre a quien la Fiscalía General de la República (FGR) acusaba del delito de Otras agresiones sexuales, tipificado y sancionado en el Artículo 160 del Código Penal, fue favorecido con la suspensión condicional del procedimiento, luego de que fuera el mismo Ministerio Público quien lo solicitara durante la audiencia inicial en el Juzgado 2º de Paz de Sonsonate, previa aceptación de la defensa del imputado y del mismo procesado, quien confesó los hechos.

En este caso, la Jueza autorizó la solicitud, la cual incluía el resarcimiento económico a favor de la víctima, el cual fue de $100. Mientras que las reglas de conducta que deberá de cumplir el imputado por el lapso de un año son que no se acerque a la víctima, que no tome represalias contra la víctima y que no se cambie de domicilio. De incumplir dichas reglas, el caso volverá a su estado original y el imputado será juzgado bajo un procedimiento ordinario.

Las reglas de conducta estarán bajo la supervisión del Juzgado de Vigilancia y de Ejecución de la Pena de Sonsonate.

Comparte esto: Twitter

Facebook