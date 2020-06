Imponen toque de queda en capital de EEUU ante protestas por muerte de George Floyd

WASHINGTON/Xinhua

La alcaldesa de Washington D.C., Muriel Bowser, anunció hoy que habrá un toque de queda en la ciudad que entrará en vigor a las 19:00 hora local y se extenderá hasta la mañana siguiente, y que habrá restricciones similares para el martes. La decisión se produce luego de que las protestas por la muerte en Minneapolis de George Floyd, un afroamericano de 46 años de edad, desembocaron en actos de violencia no sólo en la capital de Estados Unidos, sino también en el resto del país. Bowser, quien impuso un toque de queda a las 23:00 hora local del domingo, dijo en una rueda de prensa que los periodistas que cubren las manifestaciones y otro personal esencial están exentos de la nueva medida. “Queremos que se escuchen sus voces, pero también queremos proteger la seguridad de todos en nuestra ciudad” . Luego de señalar que las protestas violentas de los últimos días han causado un “daño significativo” a zonas del centro de la ciudad, Bowser dijo que aunque “todo estadounidense debe sentirse indignado por el homicidio de George Floyd” , los habitantes de Washington deben ser “parte de la solución, no parte de la destrucción” . Incendios provocados, vandalismo y enfrentamientos entre policías y manifestantes ocurrieron cuando las manifestaciones desembocaron en actos de violencia el domingo por la noche en la capital. Se vio grafiti en edificios y monumentos del centro de la ciudad y hubo un incendio en la Plaza Lafayette directamente al norte de la Casa Blanca. Bowser dijo que el incendio ocurrido cerca de la Casa Blanca, que se reavivó esta mañana y obligó al cierre de calles cercanas, fue “causado de forma intencional” y añadió que “este tipo de destrucción es intolerable” . Los bomberos lograron controlar las llamas. El jefe de policía de Washington D.C., Peter Newsham, dijo en la rueda de prensa que 88 personas fueron detenidas anoche y que dos terceras partes de los acusados enfrentarán cargos por delitos graves. Newsham añadió que siete oficiales de policía resultaron heridos, pero no requirieron hospitalización. También dijo que podría haber más detenciones pues los investigadores están examinando una gran cantidad de videos. “Estamos preparados para múltiples días de manifestaciones” , dijo Bowser. “Estamos trabajando con toda nuestra inteligencia para averiguar quiénes están llegando aquí” . Tras suplicar en vano por su vida, Floyd falleció el 25 de mayo después de que un policía blanco, Derek Chauvin, se arrodilló sobre su cuello durante varios minutos. Los cuatro oficiales involucrados fueron despedidos y Chauvin fue acusado de homicidio en tercer grado y homicidio involuntario.