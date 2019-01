Ilopango Air Show 2019

Iris Gálvez

Realmente el tiempo pasa volando, especialmente para los amantes de los aviones que no se pierden las edición del Ilopango Air Show, para esta ocasión ya todo está casi listo, los pilotos internacionales ya están en país y los nacionales ya hicieron las respectivas practicas de vuelo para que todo salga bien como en años anteriores.

Este es el espectáculo aéreo mas grande de Centroamérica y uno de los 10 más espléndidos de Latinoamérica, reúne a muchos de los pilotos internacionales más famosos del mundo.

Como ya hemos mencionado las puertas del Aeropuerto de Ilopango se abrirán temprano para quienes deseen hacer los vuelo sobre San Salvador de 8 a 11; con un costo de $35 y a partir de las 11:30 de la mañana iniciará la programación en cada jornada.

Los performer internacionales serán : Matt Younkin, Gary Wa, rd, Micho Velicovich, Rich Gibsony Tinco MX de Motyocross, Greg Koontz Rodrigo Ibargüen.

Los pilotos nacionales serán : Eduardo Poma, Carlos Dardano, Rogelio Peña, Tito Gutiérrez, Salvador Palacios, Fernando Viaud, Leonel Figueroa y la Fuerza Aérea Salvadoreña.

Además las típicas atracciones como ruedas mecánicas, pintacaritas, payasos, comida y bebida.

Si bien es cierto de los principales atractivos son los pilotos internacionales hay que darle su valor agregado a los nacionales, pues son ellos quienes se reúnen año con año para dar un espectáculo de altura como se merecen los asistentes.

Este día te presentamos dos entrevistas de unos de los pilotos nacionales que han puesto en alto el nombre de El Salvador en la aviación.

Eduardo Poma una vida entre las nubes

¿Cuándo y cómo surge la pasión por los aviones ?

A que edad inició mi gusto por los aviones no lo recuerdo, solo puedo decir dos cosas, mi papá era piloto y desde chiquitito andaba en los aviones y la otra es que desde siempre como cualquier niño mis juguetes favoritos todos eran aviones, recuerdo que cuando tenia unos 5 años, tenia un avioncito de unos 20 centímetros de metal, un F86 uno de los más famosos aviones de guerra, por cierto de la guerra de Corea y que hasta la fecha aún me gusta mucho.

Yo no recuerdo mucho de mi niñez, la verdad sólo tengo algunas como fotografías en mi mente de mi infancia, mi vida es una combinación del amor por la aviación de mi papá y de mi hermano Ricardo que empezó a volar antes que yo siendo el mayor varios años, tuve mis modelos de vida y eso me apasionó por la aviación.

Cuando tenia como 14 años hice una lista de los aviones que quería tener , eran como 20 aviones , claro en esa época no sabia que costaban pisto y que había que comprarlos ; recuerdo que mi mamá me la mandó a laminar, ya a estas alturas de mi vida he tenido algunos de esos aviones entre ellos C47, a mi siempre me apasionó el Fouga, por que lo veía muy bonito y ese tenia una línea espectacular. En 1995 durante una convención de helicópteros viendo una revista de aviación vi que vendían unos Fouga y le dije a Rogelio Peña que los fuéramos a ver, encontramos 3 Fouga muy bien pintados y muy bonitos , pero yo lo que quería era restaurarlo por completo, el dueño tenia dos más en proceso, le pedí que no los vendiera mientras mi mecánico y piloto los iba a evaluar a ver cual seria el que más me podría funcionar. Lo armaron para que lograra volar hasta El Salvador, el día que llegó lo volé por lo menos unas 5 ó 6 horas hasta quitarme la gana y después lo desarmaron , tardamos como año y medio para restaurarlo a las condiciones que está hasta hoy y así cuando comencé a practicar lo poco que había aprendido de acrobacia.

Durante esa época entre los miembros del Aero Club iniciamos mi padre siempre me prestó el avión para volarlo, inicié a volar en abril de 1974 y este año cumpliré 45 años volando, soy una persona que escribe mucho en las bitácoras , ahora son digitales y son prácticamente un libro de vida y a veces me pongo a leer las experiencias y los sustos.

A finales de los 80 y algo empecé a tener amor por las acrobacias , tomé un curso de unas cuantas horas , con el tiempo fui perfeccionando la técnica hasta el día de hoy, por el momento por cuestiones de salud he dejado de hacerlas, pero el amor por los aviones no se ha terminado.

¿Cómo empezó el Show aéreo?

En 1996 empezamos a hablar sobre hacer un show para el público, pues para el día de la aviación que es el 10 de diciembre siempre hacíamos un pequeño show para los miembros de club.

Pensamos “sembremos en la juventud” y que empezaran a ver el mundo de la aviación , en ese momento iniciamos buscando acróbatas en Estados Unidos y Canadá y ni siquiera sabían que existía el país, o no sabían donde estaba Centroamérica; al fin hablamos con un equipo acrobático canadiense que se llamaba las Luces del Norte que era el mejor equipo acrobático civil de la época, la razón por la que el show se realiza a finales de enero es porque las condiciones del clima son mejores para nosotros, definitivamente también para ellos , por que es la época en la que están a uno o dos metros de nieve, no hay show, hace mucho frío y no están compitiendo con otros eventos por la participación de ellos. Gracias a que ellos vinieron fue que lograron invitar a muchos de los mejores pilotos del mundo.

Ya son 23 años de hacer el show, una de mis pasiones además de las acrobacias y el fouga son las restauraciones , mi vida es dedicada a la aviación.

¿Cómo se reinventa cada año el show aéreo?

Es una de las cosas más difíciles, porque no se puede cambiar todo, debemos satisfacer gustos del público que por años no ha apoyado. A algunas personas les gustan los aviones rápidos y ruidosos, a otros los clásicos, los de acrobacias o los helicópteros, por eso debemos mezclar tantas cosas para que estén parcialmente satisfechos.

Muchos cada año nos piden a Skip Stewart pero tiene 6 años seguidos de venir, hoy vamos a esperar un par de ediciones para volver a invitarlo ; alguien que ya tenía tiempo de no venir es Matt Younking, él va a volar un avión ruidoso que no es para acrobacias. También nos fijamos en la calidad humana de cada piloto, si comparte con la gente y esas cosas, además algo que se debe mencionar es que a los pilotos les encanta venir al país, ya que se sienten como en su casa.

Vienen los motociclistas que también son muy pedidos y pues como dejar de lado los pilotos salvadoreños que son quienes dejan todo ese fin de semana en el aire

El mago de las detonaciones no puede faltar, Rich‘s Incredible Pyro, él actualmente es el único show aéreo que está haciendo pues ya se retiró y cada vez que viene luego del show se queda más tiempo de vacaciones con su equipo. Muchos de los pilotos regresan dos o tres veces al año a pasar unos días, comer pupusas y tomar atol.

Este show pone a El Salvador en la vitrina del mundo, solo este año viene 25 pilotos de Inglaterra.

Es importante recordar que todo este esfuerzo es para apoyar la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Benjamín Bloom.

La satisfacción es enorme al terminar el show, al ver las sonrisas de los niños grandes y chicos, es un espectáculo seguro. Al llegar a casa bañarme, cambiarme, descansar yo le doy gracias a Dios por que todo salió bien una vez más. Es un esfuerzo en equipo, que se que a pesar de que un día me retire seguirá adelante (la realización del show aéreo de Ilopango) , se va a desarrollar de la mejor forma porque hay gente en el equipo muy capacitada que sabe lo que debe hacer y cómo lo debe hacer.