Idea de reducir el número de diputados y municipios no es nueva: Jorge Villacorta

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El analista político de centro izquierda, Jorge Villacorta, dijo hoy que la idea de reducir el número de diputados en la Asamblea Legislativa y de municipios no es nueva en el país, por el contrario, “es una discusión que se ha tenido muchas veces”.

La declaración de Villacorta surge luego que se diera a conocer que Nuevas Ideas estudia un cambio de ese tipo para El Salvador, luego de un tuit del presidente Nayib Bukele, en diciembre del año pasado, en el que escribió que en El Salvador «solo debería tener 50 municipios».

Villacorta consideró que este tipo de cambio “es un problema histórico”, pero que se hace “siguiendo intereses individuales de partidos, grupos económicos y así ha sido desde la independencia”.

Para el analista político no existe la duda de que un cambio de esta naturaleza le podría convenir al país, pero el problema es “cómo, cuándo y para qué se hace”, ya que no se puede reducir diputados si no se tiene con un censo de cuántos habitantes hay, para ello hay que tener un estudio que permita saber cuántos diputados por departamentos tendrán.