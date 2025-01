Huhg Grant muestra su lado más oscuro en el filme Heretic

Los Ángeles, EEUU, 1 ene/Prensa Latina

Alejado de su imagen de caballero romántico, el actor británico Huhg Grant muestra su lado más oscuro en la película estadounidense de 2024 Heretic, que hoy se estrena en cines y en la que protagoniza a un psicópata.

El filme, dirigido por Scott Beck y Bryan Woods, es un recorrido por la historia de las religiones, una reflexión intelectual sobre el concepto de Dios y una obsesión por las experiencias cercanas a la muerte.

Según la crítica especializada, este es el trabajo de interpretación más profundo y sorprendentemente terrible que Huhg Grant ha hecho jamás y por el que está nominado a los Globos de Oro. A propósito de Heretic, el actor comentó en una entrevista que le “encanta lo subversivo de este guion, tanto en el contenido como en la forma; también es un filme que rompe muchas normas del cine”.

Cuando me ofrecieron el proyecto, me pareció una de esas películas de la productora A24 que se atreve a hacer las cosas de una forma muy distinta. Eso fue muy emocionante para mí, sobre todo porque ya tengo una edad y no me apetece rodar otra vez la misma fórmula, añadió.

Me emocioné cuando leí el guion pues me pareció que había un descuadre muy interesante entre la imagen primera que se ofrece del personaje y la bestia que lleva dentro y sale después.

Al decir del artista, “interpretar a Mr. Reed podía ser muy divertido y lo fue”.

Huhg Grant es ampliamente reconocido por sus personajes en las comedias románticas Cuatro bodas y un funeral (1994), Notting Hill (1999), Love Actually (2003) o en la saga Bridget Jones.

