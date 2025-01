Honran a aquellos que dieron su sangre en la guerra por construir una sociedad justa e igualitaria

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Veteranos de guerra de San Salvador y miembros de organizaciones sociales conmemoraron los 33 años de los Acuerdos de Paz con una ofrenda en el Monumento a la Memoria y la Verdad ubicado en el Parque Cuscatlán, donde exigieron el cese a las violaciones a los DDHH y la liberación de presos políticos.

La Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDECH) y el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) y veteranos de San Salvador rindieron homenaje a los miles de personas que murieron debido a la guerra; también a los excombatientes que dieron su vida para lograr derrotar a las dictaduras.

El colectivo llevó varias fotografías de veteranos que murieron o desaparecieron durante la guerra, y le colocaron rosas rojas y amarrillas. Al respecto, Marisela Ramírez, dirigente del BRP, manifestó que “son rostros que le demuestran al Gobierno que la guerra no fue una farsa; son rostros de mujeres y hombres que creyeron en la libertad y dignidad del pueblo”. Esto, ya que Nayib Bukele tildó los Acuerdos de Paz como “una farsa”.

“Las rosas rojas representan la sangre ofrendada por la causa y las amarillas representan la esperanza de construir una sociedad con justicia y con igualdad”, comentó Ramírez.

Ángel Claudio, excombatiente de San Salvador, señaló que, en los últimos años, los Acuerdos de Paz han querido ser borrados de la historia salvadoreña, “pero este país, no debe borrar su historia porque vamos a lo mismo”.

El veterano explicó que con los Acuerdos de Paz se crearon varias instituciones, “para que el pueblo tuviera un poco de libertad y los excombatientes de una u otra manera, junto a este pueblo que también de una u otra manera participó en la guerra, borramos la historia de las masacres, de los asesinatos, de los escuadrones de la muerte”.

“Fuimos constructores de la paz, constructores de una democracia que ahora está siendo pisoteada por el actual gobierno. Estamos siendo víctimas de una persecución política, y como excombatientes”, comentó el veterano, quien a la vez pidió la liberación de José Atilio Montalvo y José Santos Melara, capturados hace más de 6 meses por supuestos actos de terrorismo.

Miriam Saldaña, también veterana, recordó a los compañeros que cayeron durante el conflicto armado y le dijo al presidente Bukele que los Acuerdos de Paz no fueron una farsa. “Aquí tenemos la historia viva en estos muros, eso no es falso, esas son personas que murieron y desaparecieron y no sabemos a dónde están”, comentó.

“El Gobierno pretende meternos miedo, el Gobierno ya no quiere que sigamos en la lucha (…) Nos vienen a lavar el cerebro de que ya no vamos a pagar agua y luz (recibo de enero), pero ¿cuánto no nos va costar ese pago?, eso es para que nosotros nos quedemos sentados”, comenta Saldaña.

Como movimiento de veteranos de guerra pidieron que exista completamente la libertad de expresión, la eliminación del régimen de excepción, el cese de la persecución política y la libertad de los excombatientes detenidos

Ivania Cruz, de UNIDECH, sostuvo que a 33 años de los Acuerdos de Paz, no solamente se está conmemorando “sino exigiendo lo conquistado”, en referencia a los derechos humanos y la memoria histórica.

“Producto de esos Acuerdos de Paz fue que se dio una democracia para la instalación de presidente, el mismo Bukele está ahí, producto de los Acuerdos de Paz, porque se creó el Tribunal Supremo Electoral. (También) esa policía, que ahora es servil a este gobierno, (donde) volvemos a los años anteriores, donde tenemos precisamente una dictadura”, concluyó Cruz.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...