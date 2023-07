“Hay un pequeño grupo beneficiándose de la crisis económica de la gente”, afirma economista César Villalona

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Durante el espacio de entrevistas “Barcito FM”, el economista César Villalona, invitado para abordar sobre la actual situación económica del país, afirmó que “mientras la economía de la gente está en crisis, hay un pequeño grupo que se está beneficiando de eso”.

Villalona hizo una comparación del crecimiento de las economías de los países de la región y mencionó que Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua han crecido en más de tres puntos, pese a que en 2020 todas se derrumbaron, siendo El Salvador el país que más cayó en porcentajes, sin embargo, todos estos países se recuperaron en 2021, pero El Salvador tanto en 2022 y este este año 2023 sigue siendo el que menos crece.

“¿Cómo se explica que Nicaragua reciba $1,200 millones de inversión extranjera? Aquí tengo el dato: el año pasado en medio de la Guerra de Ucrania, Honduras tuvo 1,082 millones de dólares, Costa Rica más de $3, 600, Guatemala más de $1,300 y El Salvador tuvo (un negativo de) –$101 millones de dólares”, mencionó Villalona, quien recalcó que dichos datos demuestran que la guerra no es un factor que afecta el crecimiento, sino que existe un problema interno del manejo de la economía en El Salvador.

En esta línea explicó que existen una serie de elementos que influyen para que la economía de la población cada día se vea más crítica, al mismo tiempo que otros se benefician de esta crisis, como por ejemplo que el gobierno esté apostando más por importar productos que en producir, así como la “corrupción pública”.

“Si lo que va a fomentar es importación de alimentos y no la producción, el PIB no va a crecer, sino que va a decrecer, pero en este caso se beneficia el importador y se afecta el productor, por eso la migración está creciendo, esa es una responsabilidad del gobierno, no tiene nada que ver con la guerra de Ucrania ni con factores internacionales. En segundo lugar, se están beneficiando los que están acaparando las compras públicas, a los que les asignaron los recursos para hacer carreteras, obras de bacheo, y no sabemos quiénes son porque no tenemos acceso a la información”, señaló Villalona en la entrevista.

El analista agregó que “la corrupción pública es desvío de recursos, si la Corte de Cuentas de la República está diciendo que se robaron $1,000 millones que no se pudieron justificar en el año 2020, eso significa que hay corrupción pública y hay un endeudamiento enorme por un agujero financiero”.

“Si Bukele no se atreve a plantear una reforma fiscal para conseguir dinero de lo que tiene como lo prometió, entonces va a tener un déficit que lo está financiando con endeudamiento, pero quienes se benefician son los que están captando con las compras públicas, las obras, los que le están vendiendo al Estado, los que tienen las asignaciones directas. No hay transparencia, los que están detrás de la corrupción, ese es el sector que se está beneficiando, incluyendo un montón de funcionarios públicos, la familia Bukele, que se desconoce qué manejo está haciendo de los fondos públicos, los que le venden propaganda al gobierno porque ese gasto se ha aumentado”, puntualizó Villalona.